Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина

19 февраля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Сергея Суровикина исключили из списка членов наблюдательного совета при Роскосмосе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ <…> Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Помимо бывшего главкома ВКС РФ, также был исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина. Сергей Суровикин был освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил в августе 2023 года. Отмечалось, что он продолжил занимать некую должность при Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ <…> Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Помимо бывшего главкома ВКС РФ, также был исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина. Сергей Суровикин был освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил в августе 2023 года. Отмечалось, что он продолжил занимать некую должность при Минобороны РФ.