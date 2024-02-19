Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей,  stock
Сергея Суровикина исключили из списка членов наблюдательного совета при Роскосмосе Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ <…> Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Помимо бывшего главкома ВКС РФ, также был исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Сергей Суровикин был освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил в августе 2023 года. Отмечалось, что он продолжил занимать некую должность при Минобороны РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ <…> Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Помимо бывшего главкома ВКС РФ, также был исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина. Сергей Суровикин был освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил в августе 2023 года. Отмечалось, что он продолжил занимать некую должность при Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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