Умер сценарист фильма «Брестская крепость»

20 февраля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Дата похорон еще не известна Фото: Илья Московец © URA.RU Сценарист российско-белорусского исторического фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ. «19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер», — говорится в сообщении Союза. О причинах смерти и дате похорон не сообщается. Родился Воробьев 18 сентября 1970 года в городе Калинковичи Гомельской области (Белоруссия). Окончил местный университет культуры. Среди ярких работ Воробьева — сценарий российско-белорусского исторического фильма режиссера Александра Котта «Брестская крепость». Это история о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.

Сценарист российско-белорусского исторического фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ. «19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер», — говорится в сообщении Союза. О причинах смерти и дате похорон не сообщается. Родился Воробьев 18 сентября 1970 года в городе Калинковичи Гомельской области (Белоруссия). Окончил местный университет культуры. Среди ярких работ Воробьева — сценарий российско-белорусского исторического фильма режиссера Александра Котта «Брестская крепость». Это история о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.