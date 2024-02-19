Умер сценарист фильма «Брестская крепость»

Сценарист российско-белорусского исторического фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
«19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер», —
Родился Воробьев 18 сентября 1970 года в городе Калинковичи Гомельской области (Белоруссия). Окончил местный университет культуры. Среди ярких работ Воробьева — сценарий российско-белорусского исторического фильма режиссера Александра Котта «Брестская крепость». Это история о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.
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