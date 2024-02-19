Мэрия Шадринска готовит город к паводку

20 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Шадринске увеличился уровень снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области власти зафиксировали, что высота снежного покрова в два раза превышает прошлогодние показатели, что может повлиять на паводок. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «На сегодня уровень воды в Исети — минус 113 см; высота снежного покрова — 45 см, что вдвое больше показателей прошлого года. Утвержден план по безаварийному пропуску половодья, определены зоны вероятного подтопления. Обеспокоенность вызывает внутригородской паводок. Чтобы его не допустить, подрядные организации пропаривают водостоки, прочищают ливневую канализацию. Особое внимание — вывозу снега», — передают представители мэрии информацию с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Замглавы Шадринска Елена Мезенцева отметила, что только за январь было вывезено более 17 тысяч тонн снега, при этом в прошлом году всего было вывезено 20 тысяч тонн. Власти обследуют пять городских дамб, очистят от снега, и с 1 апреля на них заработают дежурные посты. За уровнем воды в реке Канаш специалисты ЕДДС будут круглосуточно следить по камерам. К половодью в городе подготовят 150 человек и свыше 60 единиц техники. «За снежной зимой последует многоводная весна. И все службы города должны быть своевременно готовы к любой гидрологической обстановке», — добавил глава города Антон Мокан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области власти зафиксировали, что высота снежного покрова в два раза превышает прошлогодние показатели, что может повлиять на паводок. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «На сегодня уровень воды в Исети — минус 113 см; высота снежного покрова — 45 см, что вдвое больше показателей прошлого года. Утвержден план по безаварийному пропуску половодья, определены зоны вероятного подтопления. Обеспокоенность вызывает внутригородской паводок. Чтобы его не допустить, подрядные организации пропаривают водостоки, прочищают ливневую канализацию. Особое внимание — вывозу снега», — передают представители мэрии информацию с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Замглавы Шадринска Елена Мезенцева отметила, что только за январь было вывезено более 17 тысяч тонн снега, при этом в прошлом году всего было вывезено 20 тысяч тонн. Власти обследуют пять городских дамб, очистят от снега, и с 1 апреля на них заработают дежурные посты. За уровнем воды в реке Канаш специалисты ЕДДС будут круглосуточно следить по камерам. К половодью в городе подготовят 150 человек и свыше 60 единиц техники. «За снежной зимой последует многоводная весна. И все службы города должны быть своевременно готовы к любой гидрологической обстановке», — добавил глава города Антон Мокан.