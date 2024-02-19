Цены на частные дома в Перми побили исторический рекорд

20 февраля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

В среднем коттеджи продают за 9,6 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В феврале 2024 года средняя стоимость коттеджей в Перми выросла до 9,6 млн рублей. За последние пять лет это самая высокая цена на частные дома. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках в феврале 2019 года — 5,1 млн рублей за объект. В феврале 2024 года — 9,6 млн рублей. Изменение за период — 4,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Самый дешевый частный дом в Перми в 2024 году можно купить за 557 тысяч рублей. Это будет дача площадью 22 квадратных метра с баней и участком 400 соток. Дороже всего выйдет двухэтажный коттедж с цокольным этажом и мансардой в сосновом бору. За него придется заплатить 35 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко взлетела стоимость участков для строительства дач и коттеджей. С января по февраль 2024 года цены за сотку выросли на 24%.

В феврале 2024 года средняя стоимость коттеджей в Перми выросла до 9,6 млн рублей. За последние пять лет это самая высокая цена на частные дома. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках в феврале 2019 года — 5,1 млн рублей за объект. В феврале 2024 года — 9,6 млн рублей. Изменение за период — 4,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Самый дешевый частный дом в Перми в 2024 году можно купить за 557 тысяч рублей. Это будет дача площадью 22 квадратных метра с баней и участком 400 соток. Дороже всего выйдет двухэтажный коттедж с цокольным этажом и мансардой в сосновом бору. За него придется заплатить 35 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко взлетела стоимость участков для строительства дач и коттеджей. С января по февраль 2024 года цены за сотку выросли на 24%.