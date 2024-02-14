В Перми резко взлетела стоимость земельных участков для строительства коттеджей

Цены за сотку земли в Перми выросли на 24%

15 февраля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

За сотку в среднем придется заплатить 690 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми с января по февраль 2024 года цены на земельные участки выросли на 24%. Средняя стоимость сотки достигла 690,1 тысячу рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Перми с 11 января по 8 февраля 2024 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 24%. В январе сотку можно было приобрести в среднем за 555,1 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 690,1 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Уточняется, что в феврале зафиксирована самая высокая средняя стоимость сотки за последний год. За 12 месяцев цены на землю выросли больше, чем в два раза. В феврале 2024 года самый дешевый участок в Перми стоит 240 тысяч рублей, а самый дорогой — 180 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми перестали расти цены на квартиры. Это коснулось как вторичную, так и первичную недвижимость.

В Перми с января по февраль 2024 года цены на земельные участки выросли на 24%. Средняя стоимость сотки достигла 690,1 тысячу рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Перми с 11 января по 8 февраля 2024 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 24%. В январе сотку можно было приобрести в среднем за 555,1 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 690,1 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Уточняется, что в феврале зафиксирована самая высокая средняя стоимость сотки за последний год. За 12 месяцев цены на землю выросли больше, чем в два раза. В феврале 2024 года самый дешевый участок в Перми стоит 240 тысяч рублей, а самый дорогой — 180 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми перестали расти цены на квартиры. Это коснулось как вторичную, так и первичную недвижимость.