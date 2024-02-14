14 февраля 2024

В Перми резко взлетела стоимость земельных участков для строительства коттеджей

Цены за сотку земли в Перми выросли на 24%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, частный дом
За сотку в среднем придется заплатить 690 тысяч рублей Фото:

В Перми с января по февраль 2024 года цены на земельные участки выросли на 24%. Средняя стоимость сотки достигла 690,1 тысячу рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«В Перми с 11 января по 8 февраля 2024 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 24%. В январе сотку можно было приобрести в среднем за 555,1 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 690,1 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков.

Уточняется, что в феврале зафиксирована самая высокая средняя стоимость сотки за последний год. За 12 месяцев цены на землю выросли больше, чем в два раза. В феврале 2024 года самый дешевый участок в Перми стоит 240 тысяч рублей, а самый дорогой — 180 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми перестали расти цены на квартиры. Это коснулось как вторичную, так и первичную недвижимость.

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В Перми с января по февраль 2024 года цены на земельные участки выросли на 24%. Средняя стоимость сотки достигла 690,1 тысячу рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Перми с 11 января по 8 февраля 2024 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 24%. В январе сотку можно было приобрести в среднем за 555,1 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 690,1 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Уточняется, что в феврале зафиксирована самая высокая средняя стоимость сотки за последний год. За 12 месяцев цены на землю выросли больше, чем в два раза. В феврале 2024 года самый дешевый участок в Перми стоит 240 тысяч рублей, а самый дорогой — 180 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми перестали расти цены на квартиры. Это коснулось как вторичную, так и первичную недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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