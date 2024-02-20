Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Санкции против России будут действовать до 2025 года, заявили в ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента

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Антироссийские санкции будут продлены до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

«Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года», — сказано в сообщении . Такое решение вступит в силу 21 февраля.

После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России многочисленные санкции. С рынка ушли многие компании, что позволило развиваться отечественным. Такой положительный эффект санкций отмечал президент РФ Владимир Путин.