Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Санкции против России будут действовать до 2025 года, заявили в ЕС
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Антироссийские санкции будут продлены до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.
«Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года», — сказано в
После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России многочисленные санкции. С рынка ушли многие компании, что позволило развиваться отечественным. Такой положительный эффект санкций отмечал президент РФ Владимир Путин.
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