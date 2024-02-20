Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

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Санкции против России будут действовать до 2025 года, заявили в ЕС Фото:
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Антироссийские санкции будут продлены до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

«Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года», — сказано в сообщении. Такое решение вступит в силу 21 февраля.

После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России многочисленные санкции. С рынка ушли многие компании, что позволило развиваться отечественным. Такой положительный эффект санкций отмечал президент РФ Владимир Путин.

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Антироссийские санкции будут продлены до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза. «Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года», — сказано в сообщении. Такое решение вступит в силу 21 февраля. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России многочисленные санкции. С рынка ушли многие компании, что позволило развиваться отечественным. Такой положительный эффект санкций отмечал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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