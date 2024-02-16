Путин поблагодарил ушедшие из России компании

16 февраля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

По словам Путина, компании РФ продолжают дело ушедших из страны брендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу. Об этом глава РФ заявил во время общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске. «Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства», — заявил Путин во время беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что россияне подхватывают дело ушедших компаний и успешно продолжают его.

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу. Об этом глава РФ заявил во время общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске. «Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства», — заявил Путин во время беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что россияне подхватывают дело ушедших компаний и успешно продолжают его.