Путин поблагодарил ушедшие из России компании

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу. Об этом глава РФ заявил во время общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске.
«Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства», — заявил Путин во время беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что россияне подхватывают дело ушедших компаний и успешно продолжают его.
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