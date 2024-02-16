Путин поблагодарил ушедшие из России компании

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Конар. Челябинск
По словам Путина, компании РФ продолжают дело ушедших из страны брендов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу. Об этом глава РФ заявил во время общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске.

«Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства», — заявил Путин во время беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что россияне подхватывают дело ушедших компаний и успешно продолжают его.

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу. Об этом глава РФ заявил во время общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске. «Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства», — заявил Путин во время беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что россияне подхватывают дело ушедших компаний и успешно продолжают его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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