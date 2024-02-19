Администрация Перми объяснила, почему не может вернуть кондукторов

Мэрия Перми в два раза поднимет зарплату контролерам в транспорте

20 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Пермяки задолжали в бюджет по оплате проезда 1,5 млрд рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вернуть кондукторов в общественный транспорт Перми невозможно, поскольку это не предусмотрено действующими контрактами. Чтобы повысить собираемость платы за проезд, власти намерены в два раза увеличить зарплаты контролеров, прописав более строгие требования к их работе. Об этом на заседании комитета гордумы Перми по экономическому развитию 20 февраля сообщил руководитель департамента транспорта Перми Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «Зарплата контролеров вырастет с 26 до 40 тысяч рублей. Изменятся и показатели эффективности их работы. Это должно дать свой результат», — заявил Путин. Сейчас от неоплаты проезда бюджет недополучает 1,5 млрд рублей. Ряд депутатов спрашивали Анатолия Путина, почему на некоторые маршруты, где больше всего безбилетников, нельзя вернуть кондукторов. Глава комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе привел в пример маршрут №20 «Центральный рынок — Новый Крым». Он говорит, что к нему обращаются жители, которые видят, что здесь вообще никто не оплачивает проезд. Путин заявил, что действующими контрактами оплата работы кондукторов не предусмотрена. К этому вопросу можно вернуться в 2025 году в момент заключения новых контрактов. Но надо понимать, что если в 2020 году кондукторам платили условно по 20 тысяч рублей, то сейчас меньше чем за 50 никто не пойдет. И если три года назад на оплату работы кондукторов требовалось 1 млрд рублей, то сейчас надо в 2,5 раза больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуть кондукторов в общественный транспорт Перми невозможно, поскольку это не предусмотрено действующими контрактами. Чтобы повысить собираемость платы за проезд, власти намерены в два раза увеличить зарплаты контролеров, прописав более строгие требования к их работе. Об этом на заседании комитета гордумы Перми по экономическому развитию 20 февраля сообщил руководитель департамента транспорта Перми Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «Зарплата контролеров вырастет с 26 до 40 тысяч рублей. Изменятся и показатели эффективности их работы. Это должно дать свой результат», — заявил Путин. Сейчас от неоплаты проезда бюджет недополучает 1,5 млрд рублей. Ряд депутатов спрашивали Анатолия Путина, почему на некоторые маршруты, где больше всего безбилетников, нельзя вернуть кондукторов. Глава комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе привел в пример маршрут №20 «Центральный рынок — Новый Крым». Он говорит, что к нему обращаются жители, которые видят, что здесь вообще никто не оплачивает проезд. Путин заявил, что действующими контрактами оплата работы кондукторов не предусмотрена. К этому вопросу можно вернуться в 2025 году в момент заключения новых контрактов. Но надо понимать, что если в 2020 году кондукторам платили условно по 20 тысяч рублей, то сейчас меньше чем за 50 никто не пойдет. И если три года назад на оплату работы кондукторов требовалось 1 млрд рублей, то сейчас надо в 2,5 раза больше.