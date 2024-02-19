Происшествия Криминал В Екатеринбурге парень до смерти избил соседа из-за предложения секса 20 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Молодой человек нанес погибшему серию ударов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 27-летний парень избил своего 55-летнего соседа после предложения интима. Позже избитый мужчина скончался. Инцидент произошел на Рассветной, 7. «Житель Екатеринбурга скончался после предложения интима молодому соседу. Мужчины нигде не работали. Любили распивать спиртное. 15 февраля 27-летний екатеринбуржец нанес около семи ударов соседу в грудную клетку. К приезду кареты скорой помощи 55-летний горожанин скончался. На молодого человека завели уголовное дело», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. В Екатеринбурге 27-летний парень избил своего 55-летнего соседа после предложения интима. Позже избитый мужчина скончался. Инцидент произошел на Рассветной, 7. «Житель Екатеринбурга скончался после предложения интима молодому соседу. Мужчины нигде не работали. Любили распивать спиртное. 15 февраля 27-летний екатеринбуржец нанес около семи ударов соседу в грудную клетку. К приезду кареты скорой помощи 55-летний горожанин скончался. На молодого человека завели уголовное дело», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям