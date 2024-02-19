19 февраля 2024

В ХМАО начали дешеветь квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе начали снижаться цены на «вторичку» Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начала снижаться стоимость квартир на вторичном рынке. В феврале по Сургуту падение цен в этом сегменте недвижимости составило более 3,5%. Об этом говорят данные сервиса Restate.

«В феврале средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке по Сургуту составила почти 120 тысяч рублей. В январе ценник доходил до 124 тысяч», — следует из информации на сайте. Согласно данным сервиса, это первое падение стоимости вторичной недвижимости по городу в 2024 году.

По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года по региону может достигнуть 10-15%. Тенденция должна отразиться как на вторичном рынке, так и на цене новостроек. Эксперты связывают это с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.

Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в середине февраля. Она осталась на уровне 16%. К такому значению регулятор привел ее на заседании в декабре 2023 года.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начала снижаться стоимость квартир на вторичном рынке. В феврале по Сургуту падение цен в этом сегменте недвижимости составило более 3,5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «В феврале средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке по Сургуту составила почти 120 тысяч рублей. В январе ценник доходил до 124 тысяч», — следует из информации на сайте. Согласно данным сервиса, это первое падение стоимости вторичной недвижимости по городу в 2024 году. По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года по региону может достигнуть 10-15%. Тенденция должна отразиться как на вторичном рынке, так и на цене новостроек. Эксперты связывают это с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам. Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в середине февраля. Она осталась на уровне 16%. К такому значению регулятор привел ее на заседании в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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