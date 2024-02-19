В ХМАО начали дешеветь квартиры на вторичном рынке

20 февраля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В регионе начали снижаться цены на «вторичку» Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе начала снижаться стоимость квартир на вторичном рынке. В феврале по Сургуту падение цен в этом сегменте недвижимости составило более 3,5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «В феврале средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке по Сургуту составила почти 120 тысяч рублей. В январе ценник доходил до 124 тысяч», — следует из информации на сайте. Согласно данным сервиса, это первое падение стоимости вторичной недвижимости по городу в 2024 году. По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года по региону может достигнуть 10-15%. Тенденция должна отразиться как на вторичном рынке, так и на цене новостроек. Эксперты связывают это с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам. Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в середине февраля. Она осталась на уровне 16%. К такому значению регулятор привел ее на заседании в декабре 2023 года.

В Ханты-Мансийском автономном округе начала снижаться стоимость квартир на вторичном рынке. В феврале по Сургуту падение цен в этом сегменте недвижимости составило более 3,5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «В феврале средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке по Сургуту составила почти 120 тысяч рублей. В январе ценник доходил до 124 тысяч», — следует из информации на сайте. Согласно данным сервиса, это первое падение стоимости вторичной недвижимости по городу в 2024 году. По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года по региону может достигнуть 10-15%. Тенденция должна отразиться как на вторичном рынке, так и на цене новостроек. Эксперты связывают это с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам. Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в середине февраля. Она осталась на уровне 16%. К такому значению регулятор привел ее на заседании в декабре 2023 года.