В ХМАО грядет обвал цен на квартиры. Инфографика

Главные тренды, которые позволят сэкономить на покупке жилья в 2024 году

05 января 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Риелторы прогнозируют пониженный спрос на жилье у югорчан в начале года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 2023 год вторичная недвижимость по ХМАО в среднем подорожала почти на 15%, согласно данным «Авито Недвижимости». Но на фоне последнего ужесточение ипотечного кредитования и роста ставок риелторы ожидают падение спроса на жилье и снижение цен. О том, когда это должно произойти и какие тенденции на югорском рынке недвижимости прогнозируют в новом году в материале URA.RU. Когда в ХМАО начнут дешеветь квартиры В начале года риелторы не ждут резких изменений по кредитным ставкам и прогнозируют, что спрос на жилье у югорчан снизится. Из-за этого цены должны упасть в пределах 10-15%. «Если „вторичка“ будет дешеветь, то вероятно и цены новостроек будут снижаться. С учетом того, что по льготным программам ужесточают требования (в конце года первоначальный платеж льготной ипотеки с господдержкой подняли до 30% — прим. URA.RU), то понятно, что им [застройщикам] придется корректироваться. Может через акции или через скидки будут заходить», — рассказывает руководитель филиала «Этажей» в Нижневартовске Василий Расстегаев. Риелторы ожидают, что снижение стоимости «вторички» повлияет на рынок новостроек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Покупатели, которые успели взять новую квартиру, можно сказать, успели запрыгнуть в последний вагон, перед увеличением первого взноса по льготной ипотеке. Однако аналитики ожидают, что именно новостройки все больше будут пользоваться спросом. Во вторичном сегменте ипотека по-прежнему дороже из-за более высоких ставок. Хотя за 2023 год на «вторичке» прошло больше сделок — на этом рынке в три раза больше предложений. «Первичный рынок недвижимости в ХМАО активно развивается — за год объем предложения здесь вырос почти в два раза. Интерес к квартирам в новостройках усилился на 18,5%», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин. Тем более средняя цена «квадрата» в новостройке за год не изменилась — 111,6 тысяч рублей. А застройщики стали активно выводить на рынок бюджетные студии. Вместе с этим после снижения цен в начале года риелторы ожидают возобновление спроса на недвижимость. Всплеск интереса к покупке может привести к очередному скачку стоимости, а «выгодный люфт» может быстро захлопнутся. «Поэтому своим клиентам мы предлагаем взять ипотеку сейчас по той ставке что есть. А когда начнется снижение, сделать рефинансирование», — делится мнением Расстегаев. По данным сервиса «Авито Недвижимость» Фото: URA.RU Что будет с загородной недвижимостью Как выгодную альтернативу квартирам в новом году риелторы позиционируют строительство загородной недвижимости. Создать свой дом с нуля можно тоже с помощью льготной ипотеки. «Сейчас по достаточно приемлемым ценам можно построить себе классный дом. Причем очень много инвесторов, которые строят такие дома, а потом сдают их в аренду. Как бизнес, кстати, это и дальше будет процветать и актуализацию вряд ли потеряет», — делится мнением эксперт в сфере недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Новость по теме В ХМАО назвали самый популярный город для покупки загородного дома Ипотечные условия по ИЖС в большинстве крупных банков аналогичны кредитам на жилье в новостройках. Льготные ставки, например, варьируются в пределах 5-8% в зависимости от самой программы. Как и лимиты по сумме кредита в 6 миллионов рублей. Исключением является ипотека для IT-специалистов, которые могут получить до 18 миллионов. Однако, по словам риелторов, на загородном рынке можно получить жилье комфортное за счет большей площади. «Это то, на что стоит обратить внимание. Если „вторичку“ откатят по ставкам. То она будет активно продаваться. Если нет, то есть вариант направить свой взгляд в сторону загородной недвижимости», — уточняет Кравцов. Риском в загородном сегменте остается рост стоимости стройматериалов. Решением здесь может стать строительство быстровозводимого дома с готовой отделкой и коммуникациями. Трендовым направлением у югорчан в этом направлении стали, например, дома в стиле A-frame. «Свой дом выгоднее в плане цены это точно. Но есть и другие нюансы. Потому что чаще всего инфраструктура вся в городе. И кому-то возможно это будет неудобно», — резюмирует Кравцов. Как поведет себя рынок аренды Снижение стоимости аренды прогнозируют ближе к летнему сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне повышения стоимости жилищного кредитования часть клиентов, которые планировали покупку квартиры в 2023 году, решили поставить на паузу сделки. Некоторые из них сделали выбор в пользу аренды, поскольку стоимость съемного жилья оказалась дешевле ежемесячного платежа по ипотеке. «Клиенты, например, говорят, что мы поснимаем квартиру этот период, чем по такой ставке заходить. Поэтому ориентировочно ценник вырос на 10-15%», — говорит Расстегаев. Впрочем сезонное повышение спроса на съемные квартиры в 2023 началось началось раньше. Вместо традиционного роста к концу лета перед стартом делового сезона осенью, цены стали расти еще в июле. Быстрее всего традиционном сокращался объем квартир в центральных частях городов вблизи учебных заведений. А снимали в первую очередь «однушки и двушки». Другим фактором удорожания стал приток в регион мигрантов и вахтовиков. «По причине удорожания жилой недвижимости и увеличения миграционного прироста ускорился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир. Аренда однокомнатных квартир в автономном округе стала дороже, чем годом ранее (в октябре была дешевле)», — говорится в декабрьской аналитике Центробанка. А вот очередное снижение стоимости аренды в новом году риелторы прогнозируют ближе к летнему сезону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За 2023 год вторичная недвижимость по ХМАО в среднем подорожала почти на 15%, согласно данным «Авито Недвижимости». Но на фоне последнего ужесточение ипотечного кредитования и роста ставок риелторы ожидают падение спроса на жилье и снижение цен. О том, когда это должно произойти и какие тенденции на югорском рынке недвижимости прогнозируют в новом году в материале URA.RU. В начале года риелторы не ждут резких изменений по кредитным ставкам и прогнозируют, что спрос на жилье у югорчан снизится. Из-за этого цены должны упасть в пределах 10-15%. «Если „вторичка“ будет дешеветь, то вероятно и цены новостроек будут снижаться. С учетом того, что по льготным программам ужесточают требования (в конце года первоначальный платеж льготной ипотеки с господдержкой подняли до 30% — прим. URA.RU), то понятно, что им [застройщикам] придется корректироваться. Может через акции или через скидки будут заходить», — рассказывает руководитель филиала «Этажей» в Нижневартовске Василий Расстегаев. Покупатели, которые успели взять новую квартиру, можно сказать, успели запрыгнуть в последний вагон, перед увеличением первого взноса по льготной ипотеке. Однако аналитики ожидают, что именно новостройки все больше будут пользоваться спросом. Во вторичном сегменте ипотека по-прежнему дороже из-за более высоких ставок. Хотя за 2023 год на «вторичке» прошло больше сделок — на этом рынке в три раза больше предложений. «Первичный рынок недвижимости в ХМАО активно развивается — за год объем предложения здесь вырос почти в два раза. Интерес к квартирам в новостройках усилился на 18,5%», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин. Тем более средняя цена «квадрата» в новостройке за год не изменилась — 111,6 тысяч рублей. А застройщики стали активно выводить на рынок бюджетные студии. Вместе с этим после снижения цен в начале года риелторы ожидают возобновление спроса на недвижимость. Всплеск интереса к покупке может привести к очередному скачку стоимости, а «выгодный люфт» может быстро захлопнутся. «Поэтому своим клиентам мы предлагаем взять ипотеку сейчас по той ставке что есть. А когда начнется снижение, сделать рефинансирование», — делится мнением Расстегаев. Как выгодную альтернативу квартирам в новом году риелторы позиционируют строительство загородной недвижимости. Создать свой дом с нуля можно тоже с помощью льготной ипотеки. «Сейчас по достаточно приемлемым ценам можно построить себе классный дом. Причем очень много инвесторов, которые строят такие дома, а потом сдают их в аренду. Как бизнес, кстати, это и дальше будет процветать и актуализацию вряд ли потеряет», — делится мнением эксперт в сфере недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Ипотечные условия по ИЖС в большинстве крупных банков аналогичны кредитам на жилье в новостройках. Льготные ставки, например, варьируются в пределах 5-8% в зависимости от самой программы. Как и лимиты по сумме кредита в 6 миллионов рублей. Исключением является ипотека для IT-специалистов, которые могут получить до 18 миллионов. Однако, по словам риелторов, на загородном рынке можно получить жилье комфортное за счет большей площади. «Это то, на что стоит обратить внимание. Если „вторичку“ откатят по ставкам. То она будет активно продаваться. Если нет, то есть вариант направить свой взгляд в сторону загородной недвижимости», — уточняет Кравцов. Риском в загородном сегменте остается рост стоимости стройматериалов. Решением здесь может стать строительство быстровозводимого дома с готовой отделкой и коммуникациями. Трендовым направлением у югорчан в этом направлении стали, например, дома в стиле A-frame. «Свой дом выгоднее в плане цены это точно. Но есть и другие нюансы. Потому что чаще всего инфраструктура вся в городе. И кому-то возможно это будет неудобно», — резюмирует Кравцов. На фоне повышения стоимости жилищного кредитования часть клиентов, которые планировали покупку квартиры в 2023 году, решили поставить на паузу сделки. Некоторые из них сделали выбор в пользу аренды, поскольку стоимость съемного жилья оказалась дешевле ежемесячного платежа по ипотеке. «Клиенты, например, говорят, что мы поснимаем квартиру этот период, чем по такой ставке заходить. Поэтому ориентировочно ценник вырос на 10-15%», — говорит Расстегаев. Впрочем сезонное повышение спроса на съемные квартиры в 2023 началось началось раньше. Вместо традиционного роста к концу лета перед стартом делового сезона осенью, цены стали расти еще в июле. Быстрее всего традиционном сокращался объем квартир в центральных частях городов вблизи учебных заведений. А снимали в первую очередь «однушки и двушки». Другим фактором удорожания стал приток в регион мигрантов и вахтовиков. «По причине удорожания жилой недвижимости и увеличения миграционного прироста ускорился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир. Аренда однокомнатных квартир в автономном округе стала дороже, чем годом ранее (в октябре была дешевле)», — говорится в декабрьской аналитике Центробанка. А вот очередное снижение стоимости аренды в новом году риелторы прогнозируют ближе к летнему сезону.