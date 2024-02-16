ЦБ принял решение по ключевой ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку
Центральный банк России (ЦБ РФ) принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.
«Ключевая ставка — 16%», — говорится в telegram-канале Банка России. Решение было принято на первом в 2024 году заседании.
Банк России в последний раз принимал решение по ключевой ставке 15 декабря. В тот момент ЦБ повысил этот показатель до 16%.
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