ЦБ принял решение по ключевой ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%
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ЦБ сохранил ключевую ставку Фото:

Центральный банк России (ЦБ РФ) принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«Ключевая ставка — 16%», — говорится в telegram-канале Банка России. Решение было принято на первом в 2024 году заседании.

Банк России в последний раз принимал решение по ключевой ставке 15 декабря. В тот момент ЦБ повысил этот показатель до 16%.

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Центральный банк России (ЦБ РФ) принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора. «Ключевая ставка — 16%», — говорится в telegram-канале Банка России. Решение было принято на первом в 2024 году заседании. Банк России в последний раз принимал решение по ключевой ставке 15 декабря. В тот момент ЦБ повысил этот показатель до 16%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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