19 февраля 2024

Скончался глава Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Макеранец

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Вручение государственных наград в Доме Севастьянова. Екатеринбург, макеранец владимир
Владимир Макеранец умер 20 февраля Фото:

На 76-м году жизни скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец. Об этом URA.RU рассказали в организации.

«Владимир Макеранец умер сегодня. Будем организовывать похороны и помогать родственникам», — кратко подтвердили в региональном Союзе кинематографистов.

Макеранец был советским и российским кинорежиссером, оператором, президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть».

В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа и активную общественную деятельность Макеранец получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Макеранеца медалью «За труды в культуре и искусстве».

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На 76-м году жизни скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Владимир Макеранец умер сегодня. Будем организовывать похороны и помогать родственникам», — кратко подтвердили в региональном Союзе кинематографистов. Макеранец был советским и российским кинорежиссером, оператором, президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть». В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа и активную общественную деятельность Макеранец получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Макеранеца медалью «За труды в культуре и искусстве».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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