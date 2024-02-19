Общество Скончался глава Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Макеранец 20 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Владимир Макеранец умер 20 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 76-м году жизни скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Владимир Макеранец умер сегодня. Будем организовывать похороны и помогать родственникам», — кратко подтвердили в региональном Союзе кинематографистов. Макеранец был советским и российским кинорежиссером, оператором, президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть». В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа и активную общественную деятельность Макеранец получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Макеранеца медалью «За труды в культуре и искусстве». На 76-м году жизни скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Владимир Макеранец умер сегодня. Будем организовывать похороны и помогать родственникам», — кратко подтвердили в региональном Союзе кинематографистов. Макеранец был советским и российским кинорежиссером, оператором, президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть». В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа и активную общественную деятельность Макеранец получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Макеранеца медалью «За труды в культуре и искусстве». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям