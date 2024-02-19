Скончался глава Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Макеранец

На 76-м году жизни скончался председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец. Об этом URA.RU рассказали в организации.
«Владимир Макеранец умер сегодня. Будем организовывать похороны и помогать родственникам», — кратко подтвердили в региональном Союзе кинематографистов.
Макеранец был советским и российским кинорежиссером, оператором, президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть».
В 2003 году за вклад в развитие уральского кинематографа и активную общественную деятельность Макеранец получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Макеранеца медалью «За труды в культуре и искусстве».
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