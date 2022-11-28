28 ноября 2022

Президент РФ отметил свердловчан государственными наградами

Президент РФ отметил свердловчан государственными наградами Президент РФ отметил свердловчан государственными наградами
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Два жителя свердловской области отмечены почетными наградами Фото:

Двоих жителей Свердловской области наградил государственными наградами президент России Владимир Путин. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Макеранца Владимира Ильича — председателя Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“. Присвоить почетное звание „Заслуженный металлург Российской Федерации“ Коурову Александру Владимировичу — разливщику цветных металлов и сплавов АО „Уралэлектромедь“ Свердловская область. Указ вступает в силу 28 ноября», — сказано в документе.

Ранее URA.RU сообщало о награждении президентом Российской Федерации четырех свердловчан. Указ о награждении был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Двоих жителей Свердловской области наградил государственными наградами президент России Владимир Путин. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Макеранца Владимира Ильича — председателя Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации „Союз кинематографистов Российской Федерации“. Присвоить почетное звание „Заслуженный металлург Российской Федерации“ Коурову Александру Владимировичу — разливщику цветных металлов и сплавов АО „Уралэлектромедь“ Свердловская область. Указ вступает в силу 28 ноября», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало о награждении президентом Российской Федерации четырех свердловчан. Указ о награждении был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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