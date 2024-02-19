В Салехарде полиция начала проверку по нападению собак на женщину

Полиция проведет проверку по факту нападения собак на женщину в Салехарде
В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции проверят обстоятельства нападения собак в ошейниках на женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Две собаки в ошейниках напали на женщину в Салехарде 20 февраля. О происшествии сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский, который призвал хозяев ответственней подходить к содержанию питомцев и не отпускать их на самовыгул.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.