19 февраля 2024

В Салехарде полиция начала проверку по нападению собак на женщину

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Полиция проведет проверку по факту нападения собак на женщину в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции проверят обстоятельства нападения собак в ошейниках на женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Две собаки в ошейниках напали на женщину в Салехарде 20 февраля. О происшествии сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский, который призвал хозяев ответственней подходить к содержанию питомцев и не отпускать их на самовыгул.

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В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции проверят обстоятельства нападения собак в ошейниках на женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Две собаки в ошейниках напали на женщину в Салехарде 20 февраля. О происшествии сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский, который призвал хозяев ответственней подходить к содержанию питомцев и не отпускать их на самовыгул.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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