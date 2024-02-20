Свердловского подростка, изнасиловавшего ребенка, отправили за решетку

В Екатеринбурге 17-летнего школьника приговорили к шести с половиной годам заключения за изнасилование 12-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Сенной, которая находится в Орджоникидзевском районе города.
«СКР возбудил уголовное дело по статьям 131 УК „Изнасилование“ и 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. В пользу потерпевшей взыскали сумму в размере 500 тысяч рублей», — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.
17-летний юноша был задержан в августе 2022 года. 25 октября его признали виновным и взяли под стражу.
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