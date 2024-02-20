Свердловского подростка, изнасиловавшего ребенка, отправили за решетку

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Наручники, арест, приковать, заключение, наручники
17-летний юноша проведет за решеткой 6 лет и 6 месяцев Фото:

В Екатеринбурге 17-летнего школьника приговорили к шести с половиной годам заключения за изнасилование 12-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Сенной, которая находится в Орджоникидзевском районе города.

«СКР возбудил уголовное дело по статьям 131 УК „Изнасилование“ и 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. В пользу потерпевшей взыскали сумму в размере 500 тысяч рублей», — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

17-летний юноша был задержан в августе 2022 года. 25 октября его признали виновным и взяли под стражу.

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В Екатеринбурге 17-летнего школьника приговорили к шести с половиной годам заключения за изнасилование 12-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Сенной, которая находится в Орджоникидзевском районе города. «СКР возбудил уголовное дело по статьям 131 УК „Изнасилование“ и 132 УК „Насильственные действия сексуального характера“. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. В пользу потерпевшей взыскали сумму в размере 500 тысяч рублей», — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского суда. 17-летний юноша был задержан в августе 2022 года. 25 октября его признали виновным и взяли под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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