Шойгу прокомментировал планы разместить ядерное оружие в космосе

Шойгу: Россия не размещает ядерное оружие в космосе
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил Сергей Шойгу Фото:

Россия не проводила и не планирует проводить размещение ядерного оружия за пределами Земли. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Россия не размещала ядерное оружие в космосе», — заявил Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что Москва и в будущем не планирует размещать ядерное оружие в космическом пространстве.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США, направленным на убеждение Конгресса о необходимости помощи Украине. Песков подчеркнул, что США не обратились к России с вопросом о противоспутниковом оружии.

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Россия не проводила и не планирует проводить размещение ядерного оружия за пределами Земли. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Россия не размещала ядерное оружие в космосе», — заявил Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что Москва и в будущем не планирует размещать ядерное оружие в космическом пространстве. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США, направленным на убеждение Конгресса о необходимости помощи Украине. Песков подчеркнул, что США не обратились к России с вопросом о противоспутниковом оружии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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