20 февраля 2024

Путин обсудит продление программы по капремонту школ до 2030

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путину сообщили о нуждаемости школ РФ в капремонте Фото:

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030 года. О этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта образовательных учреждений.

«Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна», — сказал Путин в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Он отметил, что после 2026 года он потребуется в 11 тысяч зданий.

Путин в ходе заседания отметил важность создания современного образовательного пространства при капитальном ремонте школ. Также российский лидер обратил внимание на безопасность образовательных учреждений. По его словам, кабмину и регионам важно отследить соблюдение требований безопасности школьников.

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Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030 года. О этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта образовательных учреждений. «Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна», — сказал Путин в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Он отметил, что после 2026 года он потребуется в 11 тысяч зданий. Путин в ходе заседания отметил важность создания современного образовательного пространства при капитальном ремонте школ. Также российский лидер обратил внимание на безопасность образовательных учреждений. По его словам, кабмину и регионам важно отследить соблюдение требований безопасности школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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