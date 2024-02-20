Общество Путин обсудит продление программы по капремонту школ до 2030 21 февраля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 + Путину сообщили о нуждаемости школ РФ в капремонте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030 года. О этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта образовательных учреждений. «Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна», — сказал Путин в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Он отметил, что после 2026 года он потребуется в 11 тысяч зданий. Путин в ходе заседания отметил важность создания современного образовательного пространства при капитальном ремонте школ. Также российский лидер обратил внимание на безопасность образовательных учреждений. По его словам, кабмину и регионам важно отследить соблюдение требований безопасности школьников. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030 года. О этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта образовательных учреждений. «Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна», — сказал Путин в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Он отметил, что после 2026 года он потребуется в 11 тысяч зданий. Путин в ходе заседания отметил важность создания современного образовательного пространства при капитальном ремонте школ. Также российский лидер обратил внимание на безопасность образовательных учреждений. По его словам, кабмину и регионам важно отследить соблюдение требований безопасности школьников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям