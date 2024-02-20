Путин обсудит продление программы по капремонту школ до 2030

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030 года. О этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта образовательных учреждений.
«Конечно, по этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужна», — сказал Путин в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24».
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Он отметил, что после 2026 года он потребуется в 11 тысяч зданий.
Путин в ходе заседания отметил важность создания современного образовательного пространства при капитальном ремонте школ. Также российский лидер обратил внимание на безопасность образовательных учреждений. По его словам, кабмину и регионам важно отследить соблюдение требований безопасности школьников.
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