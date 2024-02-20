Путин поручил кабмину уделить внимание безопасности школьников

Особое внимание необходимо уделить безопасности школьников и требований их соблюдения. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и главам регионов.
«Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников», — поручил президент в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Глава государства указал, что в этом направлении нужно действовать предельно четко, выполняя все установленные требования.
Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо проработать вопрос по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. По его словам, для этого нужно настроить безопасную пропускную систем с соответствующими условиями для ее обслуживания и работы специалистов.
Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Путин призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.
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