20 февраля 2024

Путин поручил кабмину уделить внимание безопасности школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин поручил проработать вопрос работы пропускной системы в школах Фото:

Особое внимание необходимо уделить безопасности школьников и требований их соблюдения. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и главам регионов.

«Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников», — поручил президент в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Глава государства указал, что в этом направлении нужно действовать предельно четко, выполняя все установленные требования.

Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо проработать вопрос по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. По его словам, для этого нужно настроить безопасную пропускную систем с соответствующими условиями для ее обслуживания и работы специалистов.

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Путин призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Особое внимание необходимо уделить безопасности школьников и требований их соблюдения. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и главам регионов. «Особое внимание прошу уделить — и правительство, и регионы — на все вопросы, связанные с безопасностью учеников», — поручил президент в ходе совещания, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Глава государства указал, что в этом направлении нужно действовать предельно четко, выполняя все установленные требования. Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо проработать вопрос по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. По его словам, для этого нужно настроить безопасную пропускную систем с соответствующими условиями для ее обслуживания и работы специалистов. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Путин призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...