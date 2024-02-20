Происшествия Полиция Испании подтвердила смерть летчика-предателя Кузьминова 21 февраля 2024 в 01:40 Размер текста - 17 + Кузьминов угнал Ми-8 в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 в 2023 году, убит несколько дней назад. Об этом сообщает полиция Испании. Уточняется, что его гибель произошла в провинции Аликанте. «Изрешеченное пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову», — передает официальное заявление испанской полиции газета The New York Times. Более подробную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на секретность дела. Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года появилась информация о смерти самого Кузьминова. Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию, отмечал, что Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал предательство России. Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 в 2023 году, убит несколько дней назад. Об этом сообщает полиция Испании. Уточняется, что его гибель произошла в провинции Аликанте. «Изрешеченное пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову», — передает официальное заявление испанской полиции газета The New York Times. Более подробную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на секретность дела. Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года появилась информация о смерти самого Кузьминова. Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию, отмечал, что Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал предательство России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям