20 февраля 2024

Полиция Испании подтвердила смерть летчика-предателя Кузьминова

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Кузьминов угнал Ми-8 в 2023 году Фото:

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 в 2023 году, убит несколько дней назад. Об этом сообщает полиция Испании. Уточняется, что его гибель произошла в провинции Аликанте.

«Изрешеченное пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову», — передает официальное заявление испанской полиции газета The New York Times. Более подробную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на секретность дела.

Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года появилась информация о смерти самого Кузьминова. Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию, отмечал, что Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал предательство России.

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Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 в 2023 году, убит несколько дней назад. Об этом сообщает полиция Испании. Уточняется, что его гибель произошла в провинции Аликанте. «Изрешеченное пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову», — передает официальное заявление испанской полиции газета The New York Times. Более подробную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на секретность дела. Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года появилась информация о смерти самого Кузьминова. Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию, отмечал, что Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал предательство России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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