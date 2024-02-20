Нарышкин прокомментировал смерть летчика-предателя Кузьминова

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей, я нарышкин
Нарышкин высказался о смерти летчика, предавшего РФ Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8, стал моральным трупом, когда планировал предательство России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя его смерть.

«Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал свое преступление», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.

Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года стало известно, что самого Кузьминова убили в Испании.

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Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8, стал моральным трупом, когда планировал предательство России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя его смерть. «Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал свое преступление», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года стало известно, что самого Кузьминова убили в Испании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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