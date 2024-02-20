Нарышкин прокомментировал смерть летчика-предателя Кузьминова

20 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Нарышкин высказался о смерти летчика, предавшего РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8, стал моральным трупом, когда планировал предательство России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя его смерть. «Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал свое преступление», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года стало известно, что самого Кузьминова убили в Испании.

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8, стал моральным трупом, когда планировал предательство России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя его смерть. «Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал свое преступление», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа в 2023 году и отправился на нем на Украину. Сообщалось, что его сослуживцы, находившиеся на борту, погибли. В феврале 2024 года стало известно, что самого Кузьминова убили в Испании.