20 февраля 2024

Госдеп отверг участие военных США в сбитии Ил-76

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
В Госдепе ответили на вопрос о возможном участии США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Вашингтон отрицает участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого 24 января в Белгороде был сбит самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента.

«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сказал представитель ведомства РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение в январе. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что в этом замешана Украина. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. В крушении самолета в Белгороде виноваты британские советники Киева.

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Вашингтон отрицает участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого 24 января в Белгороде был сбит самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента. «Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сказал представитель ведомства РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение в январе. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что в этом замешана Украина. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. В крушении самолета в Белгороде виноваты британские советники Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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