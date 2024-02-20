Госдеп отверг участие военных США в сбитии Ил-76

21 февраля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

В Госдепе ответили на вопрос о возможном участии США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Вашингтон отрицает участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого 24 января в Белгороде был сбит самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента. «Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сказал представитель ведомства РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение в январе. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что в этом замешана Украина. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. В крушении самолета в Белгороде виноваты британские советники Киева.

Вашингтон отрицает участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого 24 января в Белгороде был сбит самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента. «Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сказал представитель ведомства РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение в январе. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что в этом замешана Украина. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. В крушении самолета в Белгороде виноваты британские советники Киева.