В крушении самолета Ил-76 и гибели украинских военнопленных в Белгороде виноваты британские советники Киева. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.
Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение 24 января. В Кремле заявляли, что в этом замешан Киев. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия.
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации и потребовал осудить украинские власти за сбитое судно, передает РАПСИ. А глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ готова предоставить доказательства причастности США к случившемуся.
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