Происшествия РИАН: атака на Ил-76 совершена под давлением британских советников Киева 18 февраля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 + Сбитие Ил-76 курировали британские советники Киева Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В крушении самолета Ил-76 и гибели украинских военнопленных в Белгороде виноваты британские советники Киева. Об этом рассказал осведомленный источник. «Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение 24 января. В Кремле заявляли, что в этом замешан Киев. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации и потребовал осудить украинские власти за сбитое судно, передает РАПСИ. А глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ готова предоставить доказательства причастности США к случившемуся. В крушении самолета Ил-76 и гибели украинских военнопленных в Белгороде виноваты британские советники Киева. Об этом рассказал осведомленный источник. «Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение 24 января. В Кремле заявляли, что в этом замешан Киев. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации и потребовал осудить украинские власти за сбитое судно, передает РАПСИ. А глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ готова предоставить доказательства причастности США к случившемуся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям