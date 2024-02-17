17 февраля 2024

РИАН: атака на Ил-76 совершена под давлением британских советников Киева

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Сбитие Ил-76 курировали британские советники Киева Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В крушении самолета Ил-76 и гибели украинских военнопленных в Белгороде виноваты британские советники Киева. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение 24 января. В Кремле заявляли, что в этом замешан Киев. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации и потребовал осудить украинские власти за сбитое судно, передает РАПСИ. А глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ готова предоставить доказательства причастности США к случившемуся.

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В крушении самолета Ил-76 и гибели украинских военнопленных в Белгороде виноваты британские советники Киева. Об этом рассказал осведомленный источник. «Атака на борт была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение 24 января. В Кремле заявляли, что в этом замешан Киев. Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте происшествия. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации и потребовал осудить украинские власти за сбитое судно, передает РАПСИ. А глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ готова предоставить доказательства причастности США к случившемуся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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