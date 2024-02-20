20 февраля 2024

Глава SIPRI рассказал о неспособности Европы помогать Украине без США

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Украине не хватает военной помощи со стороны союзников Фото:

Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

«Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU. Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.

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Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU. Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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