Армия и оружие Глава SIPRI рассказал о неспособности Европы помогать Украине без США 21 февраля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 + Украине не хватает военной помощи со стороны союзников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU . Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU. Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям