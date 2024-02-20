Глава SIPRI рассказал о неспособности Европы помогать Украине без США

Украине не хватает военной помощи со стороны союзниковФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
«Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украиныи делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU. Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.
Европа без участия США не сможет в полном объеме оказать Украине военную и финансовую поддержку. Об этом заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. «Этого недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя», — слова эксперта передают «Известия». Он подчеркнул, что Европа неспособна дать Украине необходимую поддержку без США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать финансовую поддержку Украины и делать это нужно совместно всем странам Евросоюза, передает MK.RU. Министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки отметил, что ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.