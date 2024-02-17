Министр обороны Украины перечислил вынесенные уроки после отступления из Авдеевки

ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Таким мнением поделился министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки (ДНР).
«Наши уроки, извлеченные из Авдеевки: современные системы ПВО нужны для того, чтобы [ВС РФ] не смогли применить управляемые бомбы. Оружие дальнего действия необходимо для уничтожения [российских] формирований», — заявил Умеров в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, ВСУ также необходимы артиллерийские боеприпасы.
17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки.
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