Министр обороны Украины перечислил вынесенные уроки после отступления из Авдеевки

Минобороны Украины: ВСУ требуются артиллерийские снаряды
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Рустем Умеров сообщил, что ВСУ не хватает снарядов и оружия дальнего действия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Таким мнением поделился министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки (ДНР).

«Наши уроки, извлеченные из Авдеевки: современные системы ПВО нужны для того, чтобы [ВС РФ] не смогли применить управляемые бомбы. Оружие дальнего действия необходимо для уничтожения [российских] формирований», — заявил Умеров в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, ВСУ также необходимы артиллерийские боеприпасы.

17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки.

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ВСУ необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Таким мнением поделился министр обороны Украины Рустем Умеров после взятия российскими военными Авдеевки (ДНР). «Наши уроки, извлеченные из Авдеевки: современные системы ПВО нужны для того, чтобы [ВС РФ] не смогли применить управляемые бомбы. Оружие дальнего действия необходимо для уничтожения [российских] формирований», — заявил Умеров в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, ВСУ также необходимы артиллерийские боеприпасы. 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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