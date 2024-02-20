Самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы

Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Уфу (республика Башкортостан), не смог приземлиться в аэропорту с первого раза: он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками. Экипаж воздушного судна доложил диспетчеру, что произошла рассинхронизация выпуска механизации.
«Самолет Utair Сургут — Уфа в аэропорту Уфы при заходе на посадку ушел на второй круг. Причина — рассинхронизация выпуска механизации», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
После обнаружения неисправности экипаж решил выполнить повторный заход на аэродром. Об аварийной ситуации на борту никто не объявлял. В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы.
Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации.
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