Происшествия Самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы Самолет Utair из Сургута пошел на второй круг из-за проблем с закрылками 21 февраля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + У самолета Utair при приземлении возникли проблемы с закрылками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Уфу (республика Башкортостан), не смог приземлиться в аэропорту с первого раза: он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками. Экипаж воздушного судна доложил диспетчеру, что произошла рассинхронизация выпуска механизации. «Самолет Utair Сургут — Уфа в аэропорту Уфы при заходе на посадку ушел на второй круг. Причина — рассинхронизация выпуска механизации», — сообщил telegram-канал Aviaincident. После обнаружения неисправности экипаж решил выполнить повторный заход на аэродром. Об аварийной ситуации на борту никто не объявлял. В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации. Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Уфу (республика Башкортостан), не смог приземлиться в аэропорту с первого раза: он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками. Экипаж воздушного судна доложил диспетчеру, что произошла рассинхронизация выпуска механизации. «Самолет Utair Сургут — Уфа в аэропорту Уфы при заходе на посадку ушел на второй круг. Причина — рассинхронизация выпуска механизации», — сообщил telegram-канал Aviaincident. После обнаружения неисправности экипаж решил выполнить повторный заход на аэродром. Об аварийной ситуации на борту никто не объявлял. В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Нижневартовска (ХМАО), не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Шереметьево (Москва). При посадке у воздушного судна отказала система навигации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям