20 февраля 2024

Мэрия из ХМАО продает автогазозаправочную станцию за 7 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Донецк, газ, заправка, пропан
В Урае продают АГЗС за 7 млн рублей Фото:

Мэрия Урая (ХМАО) продает автогазозаправочную станцию (АГЗС) за 7 миллионов рублей. Комплекс по заправке автомобилей сжиженным газом расположен на территории в 80 квадратных метров.

«Администрация города Урай выставила на аукцион автогазозаправочный комплекс на территории площадью в 80,4 квадратных метра. Начальная цена имущества на аукционе — 7 019 000 рублей, заявки принимаются до 18 марта», — сообщил организатор торгов. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток -10% от начальной стоимости АГЗС.

На территории комплекса расположена станция для заправки машин газом и резервуарный парк. В перечень имущества входит газорегуляторная установка и прибор для измерения дымности отработавших газов.

Ранее URA.RU писало, что компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») выставила на продажу автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Начальная цена АЗС на торгах составила 24 млн рублей.

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Мэрия Урая (ХМАО) продает автогазозаправочную станцию (АГЗС) за 7 миллионов рублей. Комплекс по заправке автомобилей сжиженным газом расположен на территории в 80 квадратных метров. «Администрация города Урай выставила на аукцион автогазозаправочный комплекс на территории площадью в 80,4 квадратных метра. Начальная цена имущества на аукционе — 7 019 000 рублей, заявки принимаются до 18 марта», — сообщил организатор торгов. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток -10% от начальной стоимости АГЗС. На территории комплекса расположена станция для заправки машин газом и резервуарный парк. В перечень имущества входит газорегуляторная установка и прибор для измерения дымности отработавших газов. Ранее URA.RU писало, что компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») выставила на продажу автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Начальная цена АЗС на торгах составила 24 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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