Мэрия из ХМАО продает автогазозаправочную станцию за 7 миллионов рублей

Мэрия Урая (ХМАО) продает автогазозаправочную станцию (АГЗС) за 7 миллионов рублей. Комплекс по заправке автомобилей сжиженным газом расположен на территории в 80 квадратных метров.
«Администрация города Урай выставила на аукцион автогазозаправочный комплекс на территории площадью в 80,4 квадратных метра. Начальная цена имущества на аукционе — 7 019 000 рублей, заявки принимаются до 18 марта», — сообщил организатор торгов. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток -10% от начальной стоимости АГЗС.
На территории комплекса расположена станция для заправки машин газом и резервуарный парк. В перечень имущества входит газорегуляторная установка и прибор для измерения дымности отработавших газов.
Ранее URA.RU писало, что компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») выставила на продажу автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Начальная цена АЗС на торгах составила 24 млн рублей.
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