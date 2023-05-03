Дочка «ЛУКОЙЛа» продает заправочную станцию в ХМАО за 24 млн рублей

Цена АЗС в Лангепасе — 24 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») выставила на продажу автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Представитель продавца сообщил агентству, что начальная цена АЗС на торгах составляет 24 млн рублей.

«Автозаправочная станция находится в Северном промышленном районе Лангепаса. Объект продается вместе с земельным участком под ним площадью более 17 тысяч квадратных метров, начальная цена на аукционе составляет 24 млн рублей», — пояснил собеседник агентства.

На территории АЗС расположены операторное и насосное помещения, парк смазочных материалов, топливный парк, слад масел, 12 топливных резервуаров и пять топливораздаточных колонок. Заявки на участие в торгах продавец принимает до конца мая.

Ранее URA. RU писало, что «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продает строительную лабораторию в Покачах (ХМАО). Комплекс состоит из двух зданий площадью более тысячи квадратных метров.