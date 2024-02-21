Райффайзенбанк предупредил о массовых сбоях из-за отзыва лицензии Qiwi

21 февраля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение Фото: Игорь Пантин © URA.RU Российский Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Это связано с отзывом лицензии КИВИ Банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна», — объяснили представители банка. Информацию передает ТАСС. Ранее QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани. Это связано с тем, что Центробанк решил отозвать лицензию у банка.

Российский Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Это связано с отзывом лицензии КИВИ Банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна», — объяснили представители банка. Информацию передает ТАСС. Ранее QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани. Это связано с тем, что Центробанк решил отозвать лицензию у банка.