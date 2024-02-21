Райффайзенбанк предупредил о массовых сбоях из-за отзыва лицензии Qiwi

Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение
Российский Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Это связано с отзывом лицензии КИВИ Банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна», — объяснили представители банка. Информацию передает ТАСС.
Ранее QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани. Это связано с тем, что Центробанк решил отозвать лицензию у банка.
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