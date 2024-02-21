На Западе раскрыли, зачем Зеленский сбежал после разгрома ВСУ по Авдеевкой

Эксперт Меркурис: на Зеленского давит сложная политическая обстановка в Киеве

21 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому некомфортно в Киеве, заявил Александр Меркурис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил Меркурис на своем youtube-канале. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку, заключил эксперт. Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии полного контроля над Авдеевкой. Путин поздравил российских военных с важной победой и успехом. Эксперты прогнозируют, что после сдачи Авдеевки Украина может начать быстро терять новые территории, передает Life .

Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил Меркурис на своем youtube-канале. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку, заключил эксперт. Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии полного контроля над Авдеевкой. Путин поздравил российских военных с важной победой и успехом. Эксперты прогнозируют, что после сдачи Авдеевки Украина может начать быстро терять новые территории, передает Life.