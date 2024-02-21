На Западе раскрыли, зачем Зеленский сбежал после разгрома ВСУ по Авдеевкой

Эксперт Меркурис: на Зеленского давит сложная политическая обстановка в Киеве
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимиру Зеленскому некомфортно в Киеве, заявил Александр Меркурис Фото:
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Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил Меркурис на своем youtube-канале. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку, заключил эксперт.

Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии полного контроля над Авдеевкой. Путин поздравил российских военных с важной победой и успехом. Эксперты прогнозируют, что после сдачи Авдеевки Украина может начать быстро терять новые территории, передает Life.

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Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил Меркурис на своем youtube-канале. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку, заключил эксперт. Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии полного контроля над Авдеевкой. Путин поздравил российских военных с важной победой и успехом. Эксперты прогнозируют, что после сдачи Авдеевки Украина может начать быстро терять новые территории, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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