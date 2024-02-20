Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевки

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Сергей Шойгу (справа на фото) рассказал Владимиру Путину об освобождении Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном освобождении Авдеевки. Министр отметил, что генштабу удалось провести операцию с минимальными потерями.

«Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях», — заявил Шойгу на встрече с Путиным. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что наступательные действия продолжаются на запад, и уже освобождено 72 квадратных километра территории. Шойгу подчеркнул, что операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны.

Авдеевка была освобождена 18 февраля. Украина на протяжении 10 лет укрепляла оборону города. В Минобороны РФ также сообщали о наличии канадских и грузинских наемников в Авдеевке.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном освобождении Авдеевки. Министр отметил, что генштабу удалось провести операцию с минимальными потерями. «Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях», — заявил Шойгу на встрече с Путиным. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что наступательные действия продолжаются на запад, и уже освобождено 72 квадратных километра территории. Шойгу подчеркнул, что операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны. Авдеевка была освобождена 18 февраля. Украина на протяжении 10 лет укрепляла оборону города. В Минобороны РФ также сообщали о наличии канадских и грузинских наемников в Авдеевке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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