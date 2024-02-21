Президент Киргизии пожелал Путину успехов на выборах президента

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир, жапаров садыр
Садыр Жапаров (на фото справа) пожелал Владимиру Путину успешной избирательной кампании Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту России Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах. Также киргизский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение на открытие турнира «Игры будущего».

«Желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании», — передает слова Жапарова РИА Новости. Президент Киргизии выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение на открытие мультиспортивного турнира «Игры будущего» и пожелал успешного проведения мероприятия. Жапаров также выразил уверенность в том, что турнир получит широкое международное признание и покорит сердца любителей спорта.

Совет Федерации наметил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин — зарегистрированы в ЦИК РФ и претендуют на пост главы государства.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту России Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах. Также киргизский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение на открытие турнира «Игры будущего». «Желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании», — передает слова Жапарова РИА Новости. Президент Киргизии выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение на открытие мультиспортивного турнира «Игры будущего» и пожелал успешного проведения мероприятия. Жапаров также выразил уверенность в том, что турнир получит широкое международное признание и покорит сердца любителей спорта. Совет Федерации наметил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин — зарегистрированы в ЦИК РФ и претендуют на пост главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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