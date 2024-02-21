Президент Киргизии пожелал Путину успехов на выборах президента

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту России Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах. Также киргизский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение на открытие турнира «Игры будущего».
«Желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании», — передает слова Жапарова РИА Новости. Президент Киргизии выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение на открытие мультиспортивного турнира «Игры будущего» и пожелал успешного проведения мероприятия. Жапаров также выразил уверенность в том, что турнир получит широкое международное признание и покорит сердца любителей спорта.
Совет Федерации наметил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин — зарегистрированы в ЦИК РФ и претендуют на пост главы государства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.