ЦИК озвучил дату начала предвыборной гонки

ЦИК: 17 февраля начнется предвыборная гонка
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Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, зал заседаний цик
Почти 330 тысяч человек будут рассказывать о проведении выборов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заявила, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей. Об этом сообщил ЦИК в своем telegram-канале.

«С 17 февраля начинается работа по адресному информированию избирателей — проект „ИнформУИК“ входит в основной этап», — говорится в сообщении. Отмечается, что в проекте принимает участие почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 российских регионов. Они будут рассказывать избирателям о подготовке и проведении выборов.

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени сообщила, что нынешний президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Число заявлений желающих выбирать президента дистанционно за неделю превысило миллион, передает РАПСИ. В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России, сообщают «Утро.ру».

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заявила, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей. Об этом сообщил ЦИК в своем telegram-канале. «С 17 февраля начинается работа по адресному информированию избирателей — проект „ИнформУИК“ входит в основной этап», — говорится в сообщении. Отмечается, что в проекте принимает участие почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 российских регионов. Они будут рассказывать избирателям о подготовке и проведении выборов. Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени сообщила, что нынешний президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Число заявлений желающих выбирать президента дистанционно за неделю превысило миллион, передает РАПСИ. В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России, сообщают «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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