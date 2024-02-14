ЦИК озвучил дату начала предвыборной гонки

ЦИК: 17 февраля начнется предвыборная гонка

14 февраля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Почти 330 тысяч человек будут рассказывать о проведении выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заявила, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей. Об этом сообщил ЦИК в своем telegram-канале. «С 17 февраля начинается работа по адресному информированию избирателей — проект „ИнформУИК“ входит в основной этап», — говорится в сообщении. Отмечается, что в проекте принимает участие почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 российских регионов. Они будут рассказывать избирателям о подготовке и проведении выборов. Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени сообщила, что нынешний президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Число заявлений желающих выбирать президента дистанционно за неделю превысило миллион, передает РАПСИ. В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России, сообщают «Утро.ру».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заявила, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей. Об этом сообщил ЦИК в своем telegram-канале. «С 17 февраля начинается работа по адресному информированию избирателей — проект „ИнформУИК“ входит в основной этап», — говорится в сообщении. Отмечается, что в проекте принимает участие почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 российских регионов. Они будут рассказывать избирателям о подготовке и проведении выборов. Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени сообщила, что нынешний президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Число заявлений желающих выбирать президента дистанционно за неделю превысило миллион, передает РАПСИ. В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России, сообщают «Утро.ру».