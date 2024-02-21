Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск

Медведев оценил взятие Авдеевки армией России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России освободила Авдеевку, что является крупным успехом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
«Взятие Авдеевки, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции — герои», — передает РИА Новости слова Медведева.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Глава государства отметил вклад военных и бойцов в такую важную победу.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.