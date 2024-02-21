21 февраля 2024

Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев оценил взятие Авдеевки армией России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила Авдеевку, что является крупным успехом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Взятие Авдеевки, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции — герои», — передает РИА Новости слова Медведева.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Глава государства отметил вклад военных и бойцов в такую важную победу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России освободила Авдеевку, что является крупным успехом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. «Взятие Авдеевки, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции — герои», — передает РИА Новости слова Медведева. Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Глава государства отметил вклад военных и бойцов в такую важную победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...