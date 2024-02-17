Песков: Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке

Путину доложили о полном взятии Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сообщил Песков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. Сейчас там проводятся окончательные зачистки от ВСУ. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки.
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