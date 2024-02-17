Армия и оружие Песков: Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке 18 февраля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 + Путину доложили о полном взятии Авдеевки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Новость по теме Российские войска освободили Авдеевку: что об этом пишут западные СМИ «Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сообщил Песков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. Сейчас там проводятся окончательные зачистки от ВСУ. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сообщил Песков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. Сейчас там проводятся окончательные зачистки от ВСУ. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям