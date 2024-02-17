17 февраля 2024

Песков: Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путину доложили о полном взятии Авдеевки Фото:
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сообщил Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. Сейчас там проводятся окончательные зачистки от ВСУ. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки.

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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сообщил Песков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки. Сейчас там проводятся окончательные зачистки от ВСУ. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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