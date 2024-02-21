Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Путин не интересуется компьютерным играми, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Владимира Путина игр.
«Нет, никогда не видел», — передает слова Пескова издание Life. Так он ответил на вопрос журналистов об интересе президента к компьютерным играм.
По данным Shot, Песков уточнил, что у президента нет даже игры «Пасьянс». Ранее Путин выступил на открытии фиджитал соревнований «Игры будущего», где совмещены реальный и киберспорт. Также президенту рассказали и показали игру Dota 2.
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