Политика Власть Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм Песков: на компьютере Путина нет игр 22 февраля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 + Путин не интересуется компьютерным играми, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Владимира Путина игр. «Нет, никогда не видел», — передает слова Пескова издание Life. Так он ответил на вопрос журналистов об интересе президента к компьютерным играм. По данным Shot, Песков уточнил, что у президента нет даже игры «Пасьянс». Ранее Путин выступил на открытии фиджитал соревнований «Игры будущего», где совмещены реальный и киберспорт. Также президенту рассказали и показали игру Dota 2. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Владимира Путина игр. «Нет, никогда не видел», — передает слова Пескова издание Life. Так он ответил на вопрос журналистов об интересе президента к компьютерным играм. По данным Shot, Песков уточнил, что у президента нет даже игры «Пасьянс». Ранее Путин выступил на открытии фиджитал соревнований «Игры будущего», где совмещены реальный и киберспорт. Также президенту рассказали и показали игру Dota 2. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям