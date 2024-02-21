21 февраля 2024

Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Песков: на компьютере Путина нет игр
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин не интересуется компьютерным играми, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Владимира Путина игр.

«Нет, никогда не видел», — передает слова Пескова издание Life. Так он ответил на вопрос журналистов об интересе президента к компьютерным играм.

По данным Shot, Песков уточнил, что у президента нет даже игры «Пасьянс». Ранее Путин выступил на открытии фиджитал соревнований «Игры будущего», где совмещены реальный и киберспорт. Также президенту рассказали и показали игру Dota 2.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел на компьютере Владимира Путина игр. «Нет, никогда не видел», — передает слова Пескова издание Life. Так он ответил на вопрос журналистов об интересе президента к компьютерным играм. По данным Shot, Песков уточнил, что у президента нет даже игры «Пасьянс». Ранее Путин выступил на открытии фиджитал соревнований «Игры будущего», где совмещены реальный и киберспорт. Также президенту рассказали и показали игру Dota 2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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