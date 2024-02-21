Путин назвал «Игры будущего» свободой от двойных стандартов и политики

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
«Игры будущего» свободны от политики, заявил Владимир Путин Фото:

Соревнования «Игры будущего» представляют собой свободу от двойных стандартов и политики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии открытия турнира.

«Игры будущего» — это свобода от политической конъюнктуры, любых видом дискриминации и двойных стандартов», — заявил Путин. Трансляцию церемонии открытия вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что игры станут площадкой подлинного спорта, где будет проявляться виртуозное мастерство и упорство.

Владимир Путин уверен, что соревнования лучших из лучших станут захватывающим событием и покорят сердца зрителей, а также приведут к появлению новых талантливых спортсменов. Международный турнир концепции фиджитал представляет собой уникальный этап в истории мирового спорта, и эта история начинается прямо здесь и сейчас в России, заключил глава российского государства.

Международные соревнования «Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта. Более 2000 участников из более чем 100 стран примут участие в турнире.

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Соревнования «Игры будущего» представляют собой свободу от двойных стандартов и политики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии открытия турнира. «Игры будущего» — это свобода от политической конъюнктуры, любых видом дискриминации и двойных стандартов», — заявил Путин. Трансляцию церемонии открытия вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что игры станут площадкой подлинного спорта, где будет проявляться виртуозное мастерство и упорство. Владимир Путин уверен, что соревнования лучших из лучших станут захватывающим событием и покорят сердца зрителей, а также приведут к появлению новых талантливых спортсменов. Международный турнир концепции фиджитал представляет собой уникальный этап в истории мирового спорта, и эта история начинается прямо здесь и сейчас в России, заключил глава российского государства. Международные соревнования «Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта. Более 2000 участников из более чем 100 стран примут участие в турнире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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