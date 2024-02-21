Литва запретит пересадку пассажиров транзитных поездов в Калининград

Литва с 1 марта закроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией и запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщило правительство страны.
«С 1 марта закроются два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — „Лаворишкес“ („Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“)» — говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Движение пешеходов и велосипедистов через них будет только ограничено.
Ранее стало известно, что правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия этих мер.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.