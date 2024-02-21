21 февраля 2024

Литва запретит пересадку пассажиров транзитных поездов в Калининград

© Служба новостей «URA.RU»
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Литва с 1 марта закроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией и запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщило правительство страны.

«С 1 марта закроются два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — „Лаворишкес“ („Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“)» — говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Движение пешеходов и велосипедистов через них будет только ограничено.

Ранее стало известно, что правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия этих мер.

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Литва с 1 марта закроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией и запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщило правительство страны. «С 1 марта закроются два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — „Лаворишкес“ („Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“)» — говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Движение пешеходов и велосипедистов через них будет только ограничено. Ранее стало известно, что правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия этих мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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