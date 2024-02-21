Общество Литва запретит пересадку пассажиров транзитных поездов в Калининград 22 февраля 2024 в 04:37 Размер текста - 17 + Литва с 1 марта закроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией и запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщило правительство страны. «С 1 марта закроются два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — „Лаворишкес“ („Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“)» — говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Движение пешеходов и велосипедистов через них будет только ограничено. Ранее стало известно, что правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия этих мер. Литва с 1 марта закроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией и запретит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщило правительство страны. «С 1 марта закроются два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — „Лаворишкес“ („Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“)» — говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Движение пешеходов и велосипедистов через них будет только ограничено. Ранее стало известно, что правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия этих мер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям