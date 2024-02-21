21 февраля 2024

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России

© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия.
В Чехии назвали выдачу вида на жительства россиянам неприемлемым Фото:

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. Об этом заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала.

«Правительство республики сразу после начала украинского конфликта приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам. Решение действовало до 31 марта 2024 года. По предложению МИД страны в дальнейшем не оговаривается срок действия данных мер», — пишет агентство ЧТК со ссылкой на заявление Фиалы.

Премьер отметил, что, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. Заявления на получение вида на жительство, поданные россиянами или белорусами, не подлежат рассмотрению. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления.

Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка ранее допустил вероятность войны с Россией. В стратегии безопасности, которую одобрило правительство Чехии, указано, что «главную угрозу для страны несут Россия и Китай».

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Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. Об этом заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала. «Правительство республики сразу после начала украинского конфликта приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам. Решение действовало до 31 марта 2024 года. По предложению МИД страны в дальнейшем не оговаривается срок действия данных мер», — пишет агентство ЧТК со ссылкой на заявление Фиалы. Премьер отметил, что, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. Заявления на получение вида на жительство, поданные россиянами или белорусами, не подлежат рассмотрению. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка ранее допустил вероятность войны с Россией. В стратегии безопасности, которую одобрило правительство Чехии, указано, что «главную угрозу для страны несут Россия и Китай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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