Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России

22 февраля 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

В Чехии назвали выдачу вида на жительства россиянам неприемлемым Фото: Владимир Васин © URA.RU Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. Об этом заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала. «Правительство республики сразу после начала украинского конфликта приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам. Решение действовало до 31 марта 2024 года. По предложению МИД страны в дальнейшем не оговаривается срок действия данных мер», — пишет агентство ЧТК со ссылкой на заявление Фиалы. Премьер отметил, что, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. Заявления на получение вида на жительство, поданные россиянами или белорусами, не подлежат рассмотрению. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка ранее допустил вероятность войны с Россией. В стратегии безопасности, которую одобрило правительство Чехии, указано, что «главную угрозу для страны несут Россия и Китай».

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии. Об этом заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала. «Правительство республики сразу после начала украинского конфликта приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам. Решение действовало до 31 марта 2024 года. По предложению МИД страны в дальнейшем не оговаривается срок действия данных мер», — пишет агентство ЧТК со ссылкой на заявление Фиалы. Премьер отметил, что, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. Заявления на получение вида на жительство, поданные россиянами или белорусами, не подлежат рассмотрению. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка ранее допустил вероятность войны с Россией. В стратегии безопасности, которую одобрило правительство Чехии, указано, что «главную угрозу для страны несут Россия и Китай».