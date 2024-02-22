Российские войска предотвратили теракты ВСУ в двух регионах РФ

Минобороны РФ: ВСУ безуспешно атаковали дронами Ростовскую и Брянскую области
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Российские средства ПВО отразили атаки ВСУ по российским территориям, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались совершить теракты на территориях Ростовской и Брянской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ, подчеркнув, что Киев задействовал беспилотники и ракету С-200.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА для поражения объектов на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны отразили украинские атаки в Ростовской и Брянской областях. Также Киев задействовал для атаки ракету С-200.

Украина неоднократно атакует российские территории, которые не относятся к зоне боевых действий. Зачастую атакуется приграничная Белгородская область. Также ударам подвергаются и другие территории, в том числе Ростовская и Брянская области.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались совершить теракты на территориях Ростовской и Брянской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ, подчеркнув, что Киев задействовал беспилотники и ракету С-200. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА для поражения объектов на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны отразили украинские атаки в Ростовской и Брянской областях. Также Киев задействовал для атаки ракету С-200. Украина неоднократно атакует российские территории, которые не относятся к зоне боевых действий. Зачастую атакуется приграничная Белгородская область. Также ударам подвергаются и другие территории, в том числе Ростовская и Брянская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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