Российские войска предотвратили теракты ВСУ в двух регионах РФ

Минобороны РФ: ВСУ безуспешно атаковали дронами Ростовскую и Брянскую области

Российские средства ПВО отразили атаки ВСУ по российским территориям, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались совершить теракты на территориях Ростовской и Брянской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ, подчеркнув, что Киев задействовал беспилотники и ракету С-200.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА для поражения объектов на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны отразили украинские атаки в Ростовской и Брянской областях. Также Киев задействовал для атаки ракету С-200.

Украина неоднократно атакует российские территории, которые не относятся к зоне боевых действий. Зачастую атакуется приграничная Белгородская область. Также ударам подвергаются и другие территории, в том числе Ростовская и Брянская области.