«Ютэйр» задерживает два рейса в Тюмень из ЯНАО и ХМАО

В Тюмени задерживается прибытие сразу двух рейсов авиакомпании «Ютэйр»

22 февраля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

По данным Gismeteo, погодных препятствий для вылета самолетов нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени больше чем на три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпании «Ютэйр» из Сургута и Нового Уренгоя. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101, Сургут — Тюмень. Прибытие по расписанию в 08:10, ожидается в 11:50. Рейс ЮТ 542 из Нового Уренгоя, прибытие по расписанию в 14:30. Ожидается в 17:40», — гласит информация на онлайн-табло. По данным Gismeteo, погода в обоих городах в настоящий момент не препятствует авиасообщению. По информации табло сургутского аэропорта, других задержек рейсов нет. В Новом Уренгое кроме вылета в Тюмень задерживается также рейс до Сабетты, а перелет до Диксона отменен. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, на момент публикации ответ ожидается.

В Тюмени больше чем на три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпании «Ютэйр» из Сургута и Нового Уренгоя. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101, Сургут — Тюмень. Прибытие по расписанию в 08:10, ожидается в 11:50. Рейс ЮТ 542 из Нового Уренгоя, прибытие по расписанию в 14:30. Ожидается в 17:40», — гласит информация на онлайн-табло. По данным Gismeteo, погода в обоих городах в настоящий момент не препятствует авиасообщению. По информации табло сургутского аэропорта, других задержек рейсов нет. В Новом Уренгое кроме вылета в Тюмень задерживается также рейс до Сабетты, а перелет до Диксона отменен. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, на момент публикации ответ ожидается.