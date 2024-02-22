«Ютэйр» задерживает два рейса в Тюмень из ЯНАО и ХМАО

В Тюмени больше чем на три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпании «Ютэйр» из Сургута и Нового Уренгоя. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 101, Сургут — Тюмень. Прибытие по расписанию в 08:10, ожидается в 11:50. Рейс ЮТ 542 из Нового Уренгоя, прибытие по расписанию в 14:30. Ожидается в 17:40», — гласит информация на онлайн-табло.
По данным Gismeteo, погода в обоих городах в настоящий момент не препятствует авиасообщению. По информации табло сургутского аэропорта, других задержек рейсов нет. В Новом Уренгое кроме вылета в Тюмень задерживается также рейс до Сабетты, а перелет до Диксона отменен. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, на момент публикации ответ ожидается.
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