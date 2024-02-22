«Ютэйр» задерживает два рейса в Тюмень из ЯНАО и ХМАО

В Тюмени задерживается прибытие сразу двух рейсов авиакомпании «Ютэйр»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
По данным Gismeteo, погодных препятствий для вылета самолетов нет Фото:

В Тюмени больше чем на три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпании «Ютэйр» из Сургута и Нового Уренгоя. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 101, Сургут — Тюмень. Прибытие по расписанию в 08:10, ожидается в 11:50. Рейс ЮТ 542 из Нового Уренгоя, прибытие по расписанию в 14:30. Ожидается в 17:40», — гласит информация на онлайн-табло.

По данным Gismeteo, погода в обоих городах в настоящий момент не препятствует авиасообщению. По информации табло сургутского аэропорта, других задержек рейсов нет. В Новом Уренгое кроме вылета в Тюмень задерживается также рейс до Сабетты, а перелет до Диксона отменен. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, на момент публикации ответ ожидается.

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В Тюмени больше чем на три часа задерживается прибытие рейсов авиакомпании «Ютэйр» из Сургута и Нового Уренгоя. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101, Сургут — Тюмень. Прибытие по расписанию в 08:10, ожидается в 11:50. Рейс ЮТ 542 из Нового Уренгоя, прибытие по расписанию в 14:30. Ожидается в 17:40», — гласит информация на онлайн-табло. По данным Gismeteo, погода в обоих городах в настоящий момент не препятствует авиасообщению. По информации табло сургутского аэропорта, других задержек рейсов нет. В Новом Уренгое кроме вылета в Тюмень задерживается также рейс до Сабетты, а перелет до Диксона отменен. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, на момент публикации ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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