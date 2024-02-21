21 февраля 2024

В Тюмени у оптового наркокурьера изъяли больше четырех килограммов мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали на территории тюменского гаражного кооператива Фото:

В Тюмени у оптового наркокурьера изъяли четыре килограмма синтетического наркотика. Мужчину задержали на территории гаражного кооператива, сообщает в telegram-канале «МВД Медиа».

«В Тюменской области полицейские изъяли у оптового наркокурьера около 4 кг мефедрона. Злоумышленник был задержан в момент оборудования тайника с „синтетикой“ на территории одного из гаражных кооперативов в черте областного центра», — говорится в сообщении.

Известно, что этот же наркотик обнаружили в схронах, которые успел организовать задержанный. При обыске у него дома нашли 25 свертков, полимерные пакеты и пластиковый контейнер с запрещенным веществом. Коробка еще с четырьмя упаковками наркотика была обнаружена в лесном массиве. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

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В Тюмени у оптового наркокурьера изъяли четыре килограмма синтетического наркотика. Мужчину задержали на территории гаражного кооператива, сообщает в telegram-канале «МВД Медиа». «В Тюменской области полицейские изъяли у оптового наркокурьера около 4 кг мефедрона. Злоумышленник был задержан в момент оборудования тайника с „синтетикой“ на территории одного из гаражных кооперативов в черте областного центра», — говорится в сообщении. Известно, что этот же наркотик обнаружили в схронах, которые успел организовать задержанный. При обыске у него дома нашли 25 свертков, полимерные пакеты и пластиковый контейнер с запрещенным веществом. Коробка еще с четырьмя упаковками наркотика была обнаружена в лесном массиве. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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