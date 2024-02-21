21 февраля 2024

В ЯНАО шумных строителей привлекли к ответственности после публикации URA.RU

В Лабытнанги строителей наказали за нарушение закона тишины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, бетон, строители, строительная площадка, цемент, фундамент, котлован, строительство, заливка бетона, рабочие на стройке, бетонирование
В Лабытнанги строители выполняли работы ночью Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку публикации URA.RU о нарушении закона тишины строительной организацией в Лабытнанги, которую поручил организовать заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведена проверка публикации под заголовком „Жители ЯНАО терпят тряску в домах из-за строительных работ“. В рамках исполнения договорных обязательств подрядной организацией проводились работы по подготовке траншеи для укладки трубопровода и установки магистрального колодца. Эти работы проводились в ночное время, что нарушало права жителей близлежащих домов», — говорится в сообщении.

Работники, виновные в нарушении закона тишины, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель строительной компании был оштрафован.

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Лабытнанги (ЯНАО) на строительные работы, которые проводились ночью. Шум и тряска домов беспокоили горожан с начала лета 2023 года.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку публикации URA.RU о нарушении закона тишины строительной организацией в Лабытнанги, которую поручил организовать заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведена проверка публикации под заголовком „Жители ЯНАО терпят тряску в домах из-за строительных работ“. В рамках исполнения договорных обязательств подрядной организацией проводились работы по подготовке траншеи для укладки трубопровода и установки магистрального колодца. Эти работы проводились в ночное время, что нарушало права жителей близлежащих домов», — говорится в сообщении. Работники, виновные в нарушении закона тишины, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель строительной компании был оштрафован. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Лабытнанги (ЯНАО) на строительные работы, которые проводились ночью. Шум и тряска домов беспокоили горожан с начала лета 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...