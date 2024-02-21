В ЯНАО шумных строителей привлекли к ответственности после публикации URA.RU

В Лабытнанги строителей наказали за нарушение закона тишины

22 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги строители выполняли работы ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку публикации URA.RU о нарушении закона тишины строительной организацией в Лабытнанги, которую поручил организовать заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведена проверка публикации под заголовком „Жители ЯНАО терпят тряску в домах из-за строительных работ“. В рамках исполнения договорных обязательств подрядной организацией проводились работы по подготовке траншеи для укладки трубопровода и установки магистрального колодца. Эти работы проводились в ночное время, что нарушало права жителей близлежащих домов», — говорится в сообщении. Работники, виновные в нарушении закона тишины, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель строительной компании был оштрафован. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Лабытнанги (ЯНАО) на строительные работы, которые проводились ночью. Шум и тряска домов беспокоили горожан с начала лета 2023 года.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку публикации URA.RU о нарушении закона тишины строительной организацией в Лабытнанги, которую поручил организовать заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведена проверка публикации под заголовком „Жители ЯНАО терпят тряску в домах из-за строительных работ“. В рамках исполнения договорных обязательств подрядной организацией проводились работы по подготовке траншеи для укладки трубопровода и установки магистрального колодца. Эти работы проводились в ночное время, что нарушало права жителей близлежащих домов», — говорится в сообщении. Работники, виновные в нарушении закона тишины, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель строительной компании был оштрафован. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Лабытнанги (ЯНАО) на строительные работы, которые проводились ночью. Шум и тряска домов беспокоили горожан с начала лета 2023 года.