В Тюмени подешевели огурцы

22 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Стоимость огурцов в Тюмени за две недели снизилась на 25% Фото: Илья Московец © URA.RU В тюменских супермаркетах снизили цены на огурцы. За две недели стоимость килограмма стала меньше на 25%. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы среднеплодные, гладкие. 288 рублей, 39 копеек», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В начале февраля стоимость огурцов в этом же магазине составляла 389 рублей, 49 копеек за аналогичный вес. Помидоры же, наоборот, подорожали в цене. В начале февраля максимальная стоимость за килограмм в местных супермаркетах доходила до 368 рублей, сейчас за аналогичный вес предлагают заплатить 409 рублей.

В тюменских супермаркетах снизили цены на огурцы. За две недели стоимость килограмма стала меньше на 25%. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы среднеплодные, гладкие. 288 рублей, 39 копеек», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В начале февраля стоимость огурцов в этом же магазине составляла 389 рублей, 49 копеек за аналогичный вес. Помидоры же, наоборот, подорожали в цене. В начале февраля максимальная стоимость за килограмм в местных супермаркетах доходила до 368 рублей, сейчас за аналогичный вес предлагают заплатить 409 рублей.