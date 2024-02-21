В Тюмени подешевели огурцы

Стоимость огурцов в Тюмени за две недели снизилась на 25%
В тюменских супермаркетах снизили цены на огурцы. За две недели стоимость килограмма стала меньше на 25%. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены.
«Огурцы среднеплодные, гладкие. 288 рублей, 39 копеек», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В начале февраля стоимость огурцов в этом же магазине составляла 389 рублей, 49 копеек за аналогичный вес.
Помидоры же, наоборот, подорожали в цене. В начале февраля максимальная стоимость за килограмм в местных супермаркетах доходила до 368 рублей, сейчас за аналогичный вес предлагают заплатить 409 рублей.
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