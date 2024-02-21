21 февраля 2024

В Тюмени подешевели огурцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, огурцы
Стоимость огурцов в Тюмени за две недели снизилась на 25% Фото:

В тюменских супермаркетах снизили цены на огурцы. За две недели стоимость килограмма стала меньше на 25%. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены.

«Огурцы среднеплодные, гладкие. 288 рублей, 39 копеек», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В начале февраля стоимость огурцов в этом же магазине составляла 389 рублей, 49 копеек за аналогичный вес.

Помидоры же, наоборот, подорожали в цене. В начале февраля максимальная стоимость за килограмм в местных супермаркетах доходила до 368 рублей, сейчас за аналогичный вес предлагают заплатить 409 рублей.

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В тюменских супермаркетах снизили цены на огурцы. За две недели стоимость килограмма стала меньше на 25%. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы среднеплодные, гладкие. 288 рублей, 39 копеек», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В начале февраля стоимость огурцов в этом же магазине составляла 389 рублей, 49 копеек за аналогичный вес. Помидоры же, наоборот, подорожали в цене. В начале февраля максимальная стоимость за килограмм в местных супермаркетах доходила до 368 рублей, сейчас за аналогичный вес предлагают заплатить 409 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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