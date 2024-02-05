В Тюмени изменились цены на овощи

В Тюмени подешевели огурцы, но подорожали помидоры

06 февраля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Помидоры в Тюмени за месяц подорожали на 11% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменских супермаркетах подешевели огурцы, но подорожали помидоры. Их стоимость доходит до 389 и 368 рублей соответственно. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы среднеплодные, бугорчатые. 389 рублей, 49 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В конце декабря стоимость огурцов в этом же магазине составляла 464 рубля, 99 копеек за аналогичный вес. Помидоры же, наоборот, за последний месяц подорожали в цене. На сегодняшний день самые дорогие помидоры продаются также в супермаркете «Лента» — 368 рублей 49 копеек за килограмм. В конце декабря стоимость самых дорогих томатов составляла 329 рублей. Они продавались в «Ашане». Самые бюджетные огурцы — 199 рублей за килограмм — продаются в «Магните». Дешевле всего обойдутся для горожан помидоры в «Пятерочке» и «Ашане». Их стоимость составляет 349 рублей за килограмм.

В тюменских супермаркетах подешевели огурцы, но подорожали помидоры. Их стоимость доходит до 389 и 368 рублей соответственно. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы среднеплодные, бугорчатые. 389 рублей, 49 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана на овощ в супермаркете «Лента». В конце декабря стоимость огурцов в этом же магазине составляла 464 рубля, 99 копеек за аналогичный вес. Помидоры же, наоборот, за последний месяц подорожали в цене. На сегодняшний день самые дорогие помидоры продаются также в супермаркете «Лента» — 368 рублей 49 копеек за килограмм. В конце декабря стоимость самых дорогих томатов составляла 329 рублей. Они продавались в «Ашане». Самые бюджетные огурцы — 199 рублей за килограмм — продаются в «Магните». Дешевле всего обойдутся для горожан помидоры в «Пятерочке» и «Ашане». Их стоимость составляет 349 рублей за килограмм.