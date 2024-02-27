Покупать машины из-за рубежа станет невыгодно

Таможенный юрист Руденко: с 1 апреля просядет сегмент для ввоза машин гражданам

27 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Завозить машины из Армении, Киргизии и Белоруссии станет невыгодно, считает Сергей Редин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Киргизская схема завоза машин станет неактуальной для дилеров с 1 апреля. Также невыгодно будет поставлять автомобили через параллельный импорт из Армении и Белоруссии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель таможенной практики адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Денис Руденко и индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией автомобилей и запчастей Сергей Редин. С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Недоплаченные налоги и сборы, которые возникают из-за занижения таможенной стоимости при ввозе в Россию машин из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Он будет обязателен как для физических, так и для юридических лиц. Для тех, кто ввозит автомобили из стран ЕАЭС и растаможиванием занимается в России, ничего не изменится. Машины с электрическим двигателем таможню должны проходить только в РФ. Новость по теме Как сэкономить при покупке автомобиля в соседних странах «Просядет сегмент для ввоза автомашин для физических лиц. Киргизская схема становится неактуальной. Так как, таможня начнет с 1 апреля доначислять разницу в платежах, проведенных в республике и подлежащих оплате в РФ. То есть не будет особой разницы между дилерской машиной, оформленной в России, и машиной, оформленной в Киргизии. После ввоза машины из республики все равно придется доплачивать таможенные платежи», — объяснил Денис Руденко. Сергей Редин добавил, что дилеры экономили на таможенных платежах из стран ЕАЭС до 50%. «Если система заработает, то с 1 апреля параллельный импорт из Армении, Киргизии и Белоруссии станет невыгодным. Поскольку там импортеры занижали инвойс (счет на оплату товара, экспортируемого из-за рубежа, — прим. URA.RU) и экономили до 50% таможенных платежей», — отметил он. По словам собеседника агентства, ввезенные в Россию автомобили подорожают примерно на 30%. «Все будут теперь возить в „лоб“, то есть растаможивать в РФ, где новые автомобили облагаются 48% таможенной пошлиной или не менее 5,5 евро за кубический см. То есть за двухлитровый мотор придется теперь платить 1 140 000 рублей таможенных платежей, плюс, утиль сбор. К примеру, если на продажу коммерческий утиль-сбор составляет 306 000 рублей за двухлитровый мотор, то получится итого 1446 000. Плюс, стоимость самого автомобиля, логистика, оформление документов, сертификации, ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), русификация. Итого в среднем машины примерно подорожают на 30%», — заметил Редин. Новость по теме Как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана Денис Руденко согласился, что для российского покупателя машины по параллельному импорту могут стать невыгодны. «По-моему мнению, роста цен на автомобили не избежать. Например, владелец купил машину за 38 тысяч долларов, а заявил, что за 15 тысяч. Ведь стоимость автомобиля напрямую влияет на размер таможенных платежей. Чем цена меньше, тем меньше сбор. То же самое происходит, если машина оформляется по кривой схеме на льготника в Белоруссии или Киргизии с целью ее дальнейшей перепродажи в Россию. С 1 апреля все данные о стоимости ввозимых авто будут у РФ. Это позволит Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) проводить контроль и доначислять платежи по ставкам, действующим в России. Если ФТС установит, что машина была растаможена в Киргизии по заниженной цене, то в РФ придется доплатить неуплаченные таможенные платежи. Другими словами, сложившаяся в настоящее время „льготная“ схема, ввоза авто через Киргизию, станет по сути экономически нецелесообразной для нашего потребителя», — подчеркнул он. По данным аналитического агентства «Автостат» на ноябрь 2023 года, за 10 месяцев в Россию было импортировано более 889 тысяч всех легковых автомобилей. Основным поставщиком новых машин стал Китай (около 80%). Вторым популярным направлением по ввозу автомобилей оказался Казахстан (7,5%), но в конце года импорт оттуда сократился, далее Киргизия (5,8%), Беларусь (2,5%), Армения (1,6%) и ОАЭ (1%). Это такие марки, как, в частности, Kia, Changan, Voyah, Geely, Lixiang, Cherry, Huyndai. Основным поставщиком подержанных машин является Япония (54%). Далее идет Армения (14,3%), Беларусь (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%), Германия (2,9%). Они завозят в Россию Toyota, Honda, Kia, BMW, Nissan, Hyundai. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киргизская схема завоза машин станет неактуальной для дилеров с 1 апреля. Также невыгодно будет поставлять автомобили через параллельный импорт из Армении и Белоруссии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель таможенной практики адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Денис Руденко и индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией автомобилей и запчастей Сергей Редин. С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Недоплаченные налоги и сборы, которые возникают из-за занижения таможенной стоимости при ввозе в Россию машин из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Он будет обязателен как для физических, так и для юридических лиц. Для тех, кто ввозит автомобили из стран ЕАЭС и растаможиванием занимается в России, ничего не изменится. Машины с электрическим двигателем таможню должны проходить только в РФ. «Просядет сегмент для ввоза автомашин для физических лиц. Киргизская схема становится неактуальной. Так как, таможня начнет с 1 апреля доначислять разницу в платежах, проведенных в республике и подлежащих оплате в РФ. То есть не будет особой разницы между дилерской машиной, оформленной в России, и машиной, оформленной в Киргизии. После ввоза машины из республики все равно придется доплачивать таможенные платежи», — объяснил Денис Руденко. Сергей Редин добавил, что дилеры экономили на таможенных платежах из стран ЕАЭС до 50%. «Если система заработает, то с 1 апреля параллельный импорт из Армении, Киргизии и Белоруссии станет невыгодным. Поскольку там импортеры занижали инвойс (счет на оплату товара, экспортируемого из-за рубежа, — прим. URA.RU) и экономили до 50% таможенных платежей», — отметил он. По словам собеседника агентства, ввезенные в Россию автомобили подорожают примерно на 30%. «Все будут теперь возить в „лоб“, то есть растаможивать в РФ, где новые автомобили облагаются 48% таможенной пошлиной или не менее 5,5 евро за кубический см. То есть за двухлитровый мотор придется теперь платить 1 140 000 рублей таможенных платежей, плюс, утиль сбор. К примеру, если на продажу коммерческий утиль-сбор составляет 306 000 рублей за двухлитровый мотор, то получится итого 1446 000. Плюс, стоимость самого автомобиля, логистика, оформление документов, сертификации, ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), русификация. Итого в среднем машины примерно подорожают на 30%», — заметил Редин. Денис Руденко согласился, что для российского покупателя машины по параллельному импорту могут стать невыгодны. «По-моему мнению, роста цен на автомобили не избежать. Например, владелец купил машину за 38 тысяч долларов, а заявил, что за 15 тысяч. Ведь стоимость автомобиля напрямую влияет на размер таможенных платежей. Чем цена меньше, тем меньше сбор. То же самое происходит, если машина оформляется по кривой схеме на льготника в Белоруссии или Киргизии с целью ее дальнейшей перепродажи в Россию. С 1 апреля все данные о стоимости ввозимых авто будут у РФ. Это позволит Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) проводить контроль и доначислять платежи по ставкам, действующим в России. Если ФТС установит, что машина была растаможена в Киргизии по заниженной цене, то в РФ придется доплатить неуплаченные таможенные платежи. Другими словами, сложившаяся в настоящее время „льготная“ схема, ввоза авто через Киргизию, станет по сути экономически нецелесообразной для нашего потребителя», — подчеркнул он. По данным аналитического агентства «Автостат» на ноябрь 2023 года, за 10 месяцев в Россию было импортировано более 889 тысяч всех легковых автомобилей. Основным поставщиком новых машин стал Китай (около 80%). Вторым популярным направлением по ввозу автомобилей оказался Казахстан (7,5%), но в конце года импорт оттуда сократился, далее Киргизия (5,8%), Беларусь (2,5%), Армения (1,6%) и ОАЭ (1%). Это такие марки, как, в частности, Kia, Changan, Voyah, Geely, Lixiang, Cherry, Huyndai. Основным поставщиком подержанных машин является Япония (54%). Далее идет Армения (14,3%), Беларусь (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%), Германия (2,9%). Они завозят в Россию Toyota, Honda, Kia, BMW, Nissan, Hyundai.