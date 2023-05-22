Как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана

Автоэксперт Александр Горшков: как курганцам сэкономить на иномарках

Курганцы предпочитают импортные автомобили отечественным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана стали чаще покупать автомобили в других странах. Среди фаворитов у граждан производители из Китая и Япония. О том, как перевести импортные авто из других стран в Курган корреспонденту URA.RU сообщил эксперт в продаже и покупке машин Александр Горшков.

«Автомобили из Китая в Курганскую область ввозят через Казахстан. Напрямую доставлять в Россию автомобили труднее, так как, по словам специалиста, таможня через Казахстан обходится дешевле. Также много машин из Киргизии. Одну из машин растаможили на Киргизию, привезли до Екатеринбурга и потом ее пригнали в Курган», — рассказал URA.RU специалист.

Отмечается, что цена растаможивания автомобиля зависит от курса валют. Ранее, по словам Горшкова, удавалось провести эту процедуру чуть меньше, чем за 300 тысяч рублей. Эксперт отмечает, что в настоящий момент цена будет значительно выше. Как рассказал URA.RU Горшков, россияне реже берут автомобили отечественных брендов, так как считают, что импортные лучше из-за того, что они из другой страны.

Также ряд машин приобретаются на аукционах, после чего они привозятся на территорию России. Однако продавцы на аукционах сознательно занижают цену, как в стоимость авто не входят растаможивание, процент брокеру, за услуги перегона, из-за чего цена значительно растет.

Ранее URA.RU писало, что китайские новые авто заняли более половины рынка Кургана. Также вырос спрос на автомобили с пробегом от производителей из данной страны.