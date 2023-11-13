Как сэкономить при покупке автомобиля в соседних странах

Таможня объяснила новые правила по утильсбору

13 ноября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Чтобы получить льготную ставку по уильсбору, нужно выполнить четыре правила Фото: Денис Моргунов © URA.RU В связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Но существуют правила, с помощью которых можно получить льготную ставку по утильсбору. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Новые правила по ввозу автомобилей в Россию и уплате утилизационного сбора начали действовать с 29 октября. Под запрет попала работа посредников, а воспользоваться льготами на таможнях союзных стран больше нельзя. С 1 августа 2023 года было введено повышение утилизационного сбора. Теперь купить автомобиль, ввезенный на территорию России через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со скидкой при уплате утильсбора невозможно. Например, вместо 3 400 рублей по льготной ставке физическому лицу придется заплатить 844 тысячи рублей, если объем мотора не превышает трех литров. Как сэкономить в данной ситуации Для физлиц действует льготная ставка на оплату утилизационного сбора в размере 5 200 рублей за автомобиль, который старше пяти лет, и 3 400 рублей за новую машину. Для получения этой ставки физическому лицу нужно соблюсти несколько правил: согласиться не продавать машину в течение года после того, как ее оформили в РФ;

при прохождении таможни на физическое лицо нужно оформить именно пассажирскую таможенную декларацию;

нельзя ввозить в страну в течение года другие автомобили на свое имя;

при оплате утильсбора нужно указать, что авто ввезено для личного пользования. В других случаях утильсбор платится в полном размере. Это не зависит от того, осуществляется ввоз юридическим или физическим лицом.

В связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Но существуют правила, с помощью которых можно получить льготную ставку по утильсбору. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Новые правила по ввозу автомобилей в Россию и уплате утилизационного сбора начали действовать с 29 октября. Под запрет попала работа посредников, а воспользоваться льготами на таможнях союзных стран больше нельзя. С 1 августа 2023 года было введено повышение утилизационного сбора. Теперь купить автомобиль, ввезенный на территорию России через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со скидкой при уплате утильсбора невозможно. Например, вместо 3 400 рублей по льготной ставке физическому лицу придется заплатить 844 тысячи рублей, если объем мотора не превышает трех литров. Для физлиц действует льготная ставка на оплату утилизационного сбора в размере 5 200 рублей за автомобиль, который старше пяти лет, и 3 400 рублей за новую машину. Для получения этой ставки физическому лицу нужно соблюсти несколько правил: В других случаях утильсбор платится в полном размере. Это не зависит от того, осуществляется ввоз юридическим или физическим лицом.