Как сэкономить при покупке автомобиля в соседних странах

Таможня объяснила новые правила по утильсбору
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Чтобы получить льготную ставку по уильсбору, нужно выполнить четыре правила Фото:

В связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Но существуют правила, с помощью которых можно получить льготную ставку по утильсбору. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Новые правила по ввозу автомобилей в Россию и уплате утилизационного сбора начали действовать с 29 октября. Под запрет попала работа посредников, а воспользоваться льготами на таможнях союзных стран больше нельзя. С 1 августа 2023 года было введено повышение утилизационного сбора. Теперь купить автомобиль, ввезенный на территорию России через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со скидкой при уплате утильсбора невозможно. Например, вместо 3 400 рублей по льготной ставке физическому лицу придется заплатить 844 тысячи рублей, если объем мотора не превышает трех литров.

Как сэкономить в данной ситуации

Для физлиц действует льготная ставка на оплату утилизационного сбора в размере 5 200 рублей за автомобиль, который старше пяти лет, и 3 400 рублей за новую машину. Для получения этой ставки физическому лицу нужно соблюсти несколько правил:

  • согласиться не продавать машину в течение года после того, как ее оформили в РФ;
  • при прохождении таможни на физическое лицо нужно оформить именно пассажирскую таможенную декларацию;
  • нельзя ввозить в страну в течение года другие автомобили на свое имя;
  • при оплате утильсбора нужно указать, что авто ввезено для личного пользования.

В других случаях утильсбор платится в полном размере. Это не зависит от того, осуществляется ввоз юридическим или физическим лицом.

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В связи с новыми правилами по ввозу автомобилей в Россию, для машин, купленных за рубежом, утилизационный сбор оплачивается в размере 844 тысяч рублей. Но существуют правила, с помощью которых можно получить льготную ставку по утильсбору. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Новые правила по ввозу автомобилей в Россию и уплате утилизационного сбора начали действовать с 29 октября. Под запрет попала работа посредников, а воспользоваться льготами на таможнях союзных стран больше нельзя. С 1 августа 2023 года было введено повышение утилизационного сбора. Теперь купить автомобиль, ввезенный на территорию России через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со скидкой при уплате утильсбора невозможно. Например, вместо 3 400 рублей по льготной ставке физическому лицу придется заплатить 844 тысячи рублей, если объем мотора не превышает трех литров. Для физлиц действует льготная ставка на оплату утилизационного сбора в размере 5 200 рублей за автомобиль, который старше пяти лет, и 3 400 рублей за новую машину. Для получения этой ставки физическому лицу нужно соблюсти несколько правил: В других случаях утильсбор платится в полном размере. Это не зависит от того, осуществляется ввоз юридическим или физическим лицом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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