В ХМАО участники СВО начали переезжать в новые квартиры из аварийного жилья

22 февраля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

В Сургутском районе участников СВО в первую очередь переселят из аварийного жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургутском районе семьи участников спецоперации на Украине начали в первоочередном порядке переселять в новые квартиры из аварийного жилья. На сайте мэрии сообщили, что одному из бойцов СВО глава района Андрей Трубецкой лично вручил ключи от нового жилья. «Сургутский район первый в округе предоставил возможность семьям участников специальной военной операции воспользоваться первоочередным правом на переселение из аварийного жилья. <…> В преддверии Дня защитника Отечества заветные ключи получила большая семья добровольца из Лянтора. Событие совпало с отпуском бойца, так что квартиру он принимал лично», — пояснили в публикации на сайте. Кроме переселенцев из аварийного жилья, квартиры в новостройке получили сироты и многодетные семьи. «В этом доме округом и муниципалитетом приобрели всего 61 квартиру. Из них 49 под переселение из аварийного жилья и 12 для детей-сирот», — процитировали Трубецкого на сайте мэрии. В прошлом году администрация Сургутского района приобрела еще 27 квартир специально для участников СВО и их семей. Сейчас идет их приемка.

В Сургутском районе семьи участников спецоперации на Украине начали в первоочередном порядке переселять в новые квартиры из аварийного жилья. На сайте мэрии сообщили, что одному из бойцов СВО глава района Андрей Трубецкой лично вручил ключи от нового жилья. «Сургутский район первый в округе предоставил возможность семьям участников специальной военной операции воспользоваться первоочередным правом на переселение из аварийного жилья. <…> В преддверии Дня защитника Отечества заветные ключи получила большая семья добровольца из Лянтора. Событие совпало с отпуском бойца, так что квартиру он принимал лично», — пояснили в публикации на сайте. Кроме переселенцев из аварийного жилья, квартиры в новостройке получили сироты и многодетные семьи. «В этом доме округом и муниципалитетом приобрели всего 61 квартиру. Из них 49 под переселение из аварийного жилья и 12 для детей-сирот», — процитировали Трубецкого на сайте мэрии. В прошлом году администрация Сургутского района приобрела еще 27 квартир специально для участников СВО и их семей. Сейчас идет их приемка.