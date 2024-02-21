21 февраля 2024

В ХМАО участники СВО начали переезжать в новые квартиры из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургутском районе участников СВО в первую очередь переселят из аварийного жилья Фото:

В Сургутском районе семьи участников спецоперации на Украине начали в первоочередном порядке переселять в новые квартиры из аварийного жилья. На сайте мэрии сообщили, что одному из бойцов СВО глава района Андрей Трубецкой лично вручил ключи от нового жилья.

«Сургутский район первый в округе предоставил возможность семьям участников специальной военной операции воспользоваться первоочередным правом на переселение из аварийного жилья. <…> В преддверии Дня защитника Отечества заветные ключи получила большая семья добровольца из Лянтора. Событие совпало с отпуском бойца, так что квартиру он принимал лично», — пояснили в публикации на сайте.

Кроме переселенцев из аварийного жилья, квартиры в новостройке получили сироты и многодетные семьи. «В этом доме округом и муниципалитетом приобрели всего 61 квартиру. Из них 49 под переселение из аварийного жилья и 12 для детей-сирот», — процитировали Трубецкого на сайте мэрии. В прошлом году администрация Сургутского района приобрела еще 27 квартир специально для участников СВО и их семей. Сейчас идет их приемка.

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В Сургутском районе семьи участников спецоперации на Украине начали в первоочередном порядке переселять в новые квартиры из аварийного жилья. На сайте мэрии сообщили, что одному из бойцов СВО глава района Андрей Трубецкой лично вручил ключи от нового жилья. «Сургутский район первый в округе предоставил возможность семьям участников специальной военной операции воспользоваться первоочередным правом на переселение из аварийного жилья. <…> В преддверии Дня защитника Отечества заветные ключи получила большая семья добровольца из Лянтора. Событие совпало с отпуском бойца, так что квартиру он принимал лично», — пояснили в публикации на сайте. Кроме переселенцев из аварийного жилья, квартиры в новостройке получили сироты и многодетные семьи. «В этом доме округом и муниципалитетом приобрели всего 61 квартиру. Из них 49 под переселение из аварийного жилья и 12 для детей-сирот», — процитировали Трубецкого на сайте мэрии. В прошлом году администрация Сургутского района приобрела еще 27 квартир специально для участников СВО и их семей. Сейчас идет их приемка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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