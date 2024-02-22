Выставка «Россия» побила новый рекорд. Фото, видео

Выставку «Россия» на ВДНХ посетили семь миллионов человек

22 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Наталья Виртуозова сообщила, что на этой неделе был побит очередной рекорд по посещаемости Фото: Георгий Бергал © URA.RU Семь миллионов человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом заявила гендиректор Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. По ее словам, на этой неделе был побит рекорд по посещаемости выставки. «На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки „Россия“ такого еще не было», — заявила Вирутозова. Ее слова приводятся в пресс-релизе выставки. Отмечается, что 22 февраля семимиллионным посетителем стал Алексей Максимов со своей семьей из Волжского. Он подчеркнул, что выставка вызывает восторг. Семье подарили шестидневное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело опередить Всемирные выставки, которые проводятся в других странах. Семья Алексея Максимова выиграла шестидневный тур Сайт выставки «Россия» https://russia.riamediabank.ru/ru/story/list_327402983/

Семь миллионов человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом заявила гендиректор Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова. По ее словам, на этой неделе был побит рекорд по посещаемости выставки. «На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки „Россия“ такого еще не было», — заявила Вирутозова. Ее слова приводятся в пресс-релизе выставки. Отмечается, что 22 февраля семимиллионным посетителем стал Алексей Максимов со своей семьей из Волжского. Он подчеркнул, что выставка вызывает восторг. Семье подарили шестидневное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело опередить Всемирные выставки, которые проводятся в других странах.